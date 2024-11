US Latin-Rap-Legenden 2025 in Bonn

Die 14. KUNST!RASEN Saison in Bonn-Gronau, direkt am Rhein, findet im Zeitraum vom 1 Juli bis zum 24. August 2025 statt.

Neben den bereits feststehenden Engagements für 2025, siehe hierzu weiter unten im Text, wurde jetzt für den 08.07.2025 die US Latin-Rap-Legenden Cypress Hill bestätigt.

Auf einer Pressekonferenz am 22. November im Hotel Wasserturm, Köln, stellten die Macher des KUNST!RASEN ihr bis dato feststehendes Programm und auch die Werbekampagne vor. Auf dem idyllischen 16.000 Quadratmeter umfassenden Veranstaltungsgelände in Bonn-Gronau mit einer Zuschauer Kapazität von 10.800 Besuchern sind für 2025 bis zu 25 Konzerte geplant. 100.000 Gäste sind das Ziel. Bisher wurden über 20.000 Tickets verkauft. Recherchen besagen, dass die Konzertbesucher von Münster bis nach Frankfurt aber auch aus dem benachbarten Ausland, kommen.

Die Werbekampagne „Kölns schönste Open-Air-Spielstätte – Kunst!Rasen Bonn“ wird von den Machern mit einem gewissen Augenzwinkern, aber auch Selbstbewusstsein, gesehen.

Vor über drei Jahrzehnten starteten B-Real, Sen Dog und DJ Muggs einen Trip, der die Popkultur bis heute prägt. Ihr einzigartiger Sound verbindet entspannte HipHop Beats mit Latin-Elementen und ihren charakteristischen Raps. Benannt nach einer Straße ihrer Heimat Los Angeles, sprengten Cypress Hill 1991 mit ihrem Debut die Musikszene und ihre Singles „How I Could Just Kill A Man“ und „The Phuncky Feel One“ entwickelten sich zu Underground-Hits. Ihren internationalen Durchbruch feierten sie schließlich im Sommer 1993 mit der Veröffentlichung ihres zweiten Longplayers „Black Sunday“. Hits wie „Insane In The Brain“ machte das Album zum weltweiten Sensations-Erfolg. Es schoss auf Platz 1 der Billboard Charts, erhielt drei GRAMMY-Nominierungen und dreifach Platin allein in den USA und gilt damit zu Recht als Rap-Klassiker.

Cypress Hill haben sich nie auf ihrem Ruhm ausgeruht, sondern veröffentlichen weiterhin regelmäßig einschlägige Alben, wie das von der Kritik gefeierte „Elephants on Acid“ (2018) und ihr 2022 erschienenes zehntes Studioalbum „Back in Black“, dass eine bewusste Rückkehr zu den Wurzeln ihrer Anfangstage darstellt. Cypress Hill belegen hierauf eindrucksvoll, dass sie mit ihrem unverkennbaren Westcoast Sound längst zu den wichtigsten internationalen HipHop-Größen gehören. Ihr Status als Rap-Legenden wird von der ebenfalls 2022 erschienenen Dokumentation „Insane In The Brain“ gefestigt, die ihre Entstehungsgeschichte zeigt.

Im Juli 2024 schrieben Cypress Hill erneut Popkultur- und HipHop-Geschichte, als sie in der ehrwürdigen Royal Albert Hall gemeinsam mit dem London Symphony Orchestra „Black Sunday“ auf die Bühne brachten – eine Zusammenarbeit, die 28 Jahre zuvor in einer Folge von The Simpsons vorhergesagt worden war!

Cypress Hill zeichnen sich bei ihren Live-Shows durch eine ungeheure Präsenz aus, die jeder HipHop-Fan zumindest einmal erlebt haben muss. Im Sommer 2025 kommen die US Latin- Rap Legenden zurück für fünf exklusive Konzerte nach Deutschland, eines am 8, Juli 2025 auf dem KUNST!RASEN, Bonn.

KUNST!RASEN 2025 – Das Programm (Stand: 28.11.2024)

08.07.2025 Cypress Hill Neu!

09.07.2025 Tream

10.07.2025 Dream Theater

11.07.2025 Fury in The Slaughterhouse

12.07.2025 Folk!Picknick

13.07.2025 Klassik!Picknick

19.07.2025 Deichkind

23.07.2025 Samu Haber

27.07.2025 The Dead South

03.08.2025 Johannes Oerding

14.08.2025 Jan Delay & Disko No. 1

16.08.2025 BAP

19.08.2025 Fontaines D.C.

23.08.2025 Kasalla