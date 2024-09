Voller Erfolg für Jeck im Sunnesching in Bonn

Bestes Wetter, strahlende Sonne den ganzen Tag über sowie eine sensationelle, fantastische und absolut jecke Stimmung. Jeck im Sunnesching am Samstag, 31.08.2, in Bonn war ein voller Erfolg.

Bereits kurz nach 12 Uhr, beim Fassbieranstich durch Heinrich Philipp Becker von der Privatbrauerei Gaffel, standen an die 20.000 verkleidete Jecke vor der Bühne und bildeten ein außergewöhnliches Meer bunter Kostüme. Sie waren am Vormittag in den Rheinauenpark geströmt, um einen ganzen Tag lang die besten kölschen Bands zu hören und ausgelassen zu feiern.

Mit dabei waren die Top-Acts Brings, Kasalla, Cat Ballou, Miljö und Paveier, die das Publikum in jecke Begeisterungstürme versetzten. Björn Heuser hatte wie immer alles voll im Griff und brachte die Jecke dazu, jeden Song lautstark mitzusingen. Der XXL-Männerchor Grüngürtelrosen erntete tosenden Applaus und sorgte für Gänsehautmomente. Die Rhythmussportgruppe begeisterte mit groovigem Sound. Jeck und voller Energie präsentierten sich Kempes Feinest, Lupo, Stadtrand und Planschemalöör. Zum krönenden Abschluss hatte die Bonner Brass-Band Druckluft ein echtes Heimspiel und holte aus dem Publikum die letzten Funken Feierlaune raus.

Auch 2025 heißt es wieder Jeck im Sunnesching in der Bonner Rheinaue. Zudem wird zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Was einst als Kneipen- und Straßenfestival initiiert durch die Privatbrauerei Gaffel in Köln begann, hat sich inzwischen zum größten Sommerspektakel für kölsche Musik entwickelt. Und Jeck im Sunnesching wächst weiter. 2025 wird das Sommerfestival erstmals auch in Aachen stattfinden.

Am 6. September 2025 wird wieder in der Bonner Rheinaue jeck gefeiert. Der Vorverkauf läuft bereits. Auf der Bühne stehen dann: Brings, Kasalla, Cat Ballou, Paveier, Miljö, Klüngelköpp, Grüngürtelrosen, Planschemalöör, Druckluft, Stadtrand, Kempes Feinest, Eldorado sowie Björn Heuser.

Das neue Festival in Aachen findet am 13. September 2025 auf dem CHIO-Gelände statt. Das Kölner Festival wird vorgezogen und läuft am 21. Juni 2025 im Jugendpark. Für alle, die dann noch nicht genug haben, geht es bei der Aftershow-Party im Theater am Tanzbrunnen weiter. Jeck im Sunnesching för Pänz findet am 15. Juni 2025 statt und ist speziell für Kinder und Familien konzipiert.

Tickets und VIP-Pakete für alle Veranstaltungen sind ab Vorverkaufsstarts, die unmittelbar nach Veranstaltungsende 2024 beginnen, über www.gaffel.de/jeckimsunnesching erhältlich.

Zusammen mit Jeck im Sunnesching-Initiator Gaffel hat der exklusive Merchandise-Partner Deiters eine eigene Kollektion entwickelt. Sie gibt es in den Deiters-Filialen im Rheinland sowie vor Ort auf den Festivals. Das Sortiment ist auch online bestellbar: www.deiters.de