Bereits ins fünfte Jahr geht die erfolgreiche Konzertreihe „Weltstars auf dem Roncalliplatz“ an historischer Spielstätte im Schatten des Kölner Doms. In 2018 gastieren dort Sir Van Morrison, Patti Smith und Joan Baez. Im Jahr 2019 folgten die Konzerte mit Chilly Gonzales, Albert Hammond und Paolo Conte. Nach zwei Jahren Corona bedingter Pause spielten in 2022 Tom Jones und The Pixies. 2023 dann die Konzerte mit Alvaro Soler, Ian Anderson’s Jethro Tull und das exklusive Deutschland Konzert von Lindsey Stirling.

Für 2024 gibt es drei Open-Air-Konzerte im Zeitraum 24. bis 27. Juli auf dem Roncalliplatz. Neu ist, dass es eine Zuschauer Tribüne auf dem Veranstaltungsgelände gibt von der man beste Sicht auf die Bühne im Schatten des Kölner Doms hat.

Jetzt wurde Nigel Kennedy als letzter Künstler für ein exklusives Konzert im Sommer am 24. Juli 2024 bestätigt, gleichzeitig die Eröffnung der erfolgreichen Konzertreihe auf dem Roncalliplatz.

Nigel Kennedy hat seine Karriere als Protegé des berühmten Geigenvirtuosen Yehudi Menuhin 1977 begonnen. Seit seinem Ausbruch aus den Gepflogenheiten des Klassikbetriebs wird er notorisch als Enfant terrible dieser Branche tituliert, obwohl sein bis heute als Markenzeichen bedientes Image eines Anarcho-Punks mit Irokesenfrisur, ausgeleierten T-Shirts und Springerstiefeln oder knallbunten Sneakers längst niemanden mehr schreckt. Sein 1989 in seiner Version erschienene „Vivaldis Vier Jahreszeiten“ ist immer noch mit mittlerweile fünf Millionen Exemplaren das bestverkaufte Klassik-Album. Doch von der konventionellen klassischen Musik hat Nigel Kennedy sich noch nie einengen lassen. Er erweitert zielstrebig und entschlossen sein Repertoire, indem er verschiedenste zeitgenössische Musik wie Jazz und Rock erkundet und die vielfältigen Stile auf beeindruckende Weise miteinander verschmelzen lässt. Ende der 90er Jahre entsteht so die Hommage an Jimi Hendrix mit dem bahnbrechenden Album „The Kennedy Experience“ und neu interpretierten Kompositionen des legendären Rockgitarristen. Sein Musikstil ist vielseitig. Diese moderne Mischung macht Nigel Kennedy zu einem wahren Popstar der klassischen Musikszene, der nicht nur die typischen Klassik-Fans begeistert. Der mehrfach ausgezeichnete Klassik-Brit Award und Echo Preisträger wird in Köln sein aktuelles Konzertprogramm „Bach and Beyond“ mit einem Quintett präsentieren. Eine wilde Crossover-Collage an diesem Abend im Schatten des Kölner Doms ist garantiert.

Bereits bestätigt wurde im vergangenen Jahr das Konzert von Chilly Gonzales am 25. Juli 2024.

Aufgrund der sehr guten Resonanz bei seinem Konzert 2019 wird das Konzert auf dem Roncalliplatz das einzige für Köln in diesem Jahr sein. Traditionell gab es immer wieder die Konzerte in der Philharmonie, aber nicht in 2023 und 20204. Chilly Gonzales hierzu: "Ich freue mich ankündigen zu dürfen, dass ich in meiner Lieblingsstadt ein exklusives Köln 2024 Konzert auf dem Roncalliplatz spielen werde."

Chilly Gonzales ist sowohl für die intimen Klavierklänge seiner Bestseller-Albumtrilogie Solo Piano als auch für seine schweißtreibenden Showeinlagen und seine Kompositionen für preisgekrönte Stars bekannt. In Pantoffeln und Bademantel füllt er die großen Philharmonien der Welt - so kann man ihn an einem beliebigen Abend seiner Solokonzerte dabei erleben, wie er beispielsweise einen Billie-Eilish-Hit musikwissenschaftlich analysiert oder sein Talent als Rapper unter Beweis stellt. Er singt und schreibt Songs mit Jarvis Cocker, Feist und Drake und gewann einen Grammy für seine Mitarbeit an Daft Punks „Random Access Memories“ (2013) als „Best Album of the Year“.

Nick Mason's Saucerful Of Secrets kehren diesen Sommer auch nach Deutschland zurück. Zuletzt spielten sie im Sommer 2022 im Rahmen der Echoes Tour in Deutschland sowie 2023 bei der legendären Night of the Progs auf der Loreley. Seitdem sind sie ausgiebig in den USA und Europa aufgetreten, unter anderem im August letzten Jahres in Pompeji - einem Ort, der natürlich ein Synonym für die Musik von Pink Floyd ist. Nick Mason sagt: "Als ich vor sechs Jahren wieder hinter dem Schlagzeug saß und wir anfingen, das frühe Pink Floyd-Material zu spielen, war das in vielerlei Hinsicht ein echtes Vergnügen. Viele der Stücke waren noch nie live gespielt worden und es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht, sie auf der ganzen Welt aufzuführen. Die Möglichkeit zu bekommen, für eine weitere Tournee zurückzukehren, ist etwas, auf das die Band und ich gehofft hatten, also fühlt es sich gut an, zu sagen: "Wir sind zurück!"

Die 2018 gegründete Band Nick Mason's Saucerful Of Secrets besteht aus Nick Mason, Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris und Dom Beken und spielt das gefeierte und bedeutende Frühwerk von Pink Floyd, darunter Stücke aus der Ära von "The Piper At The Gates of Dawn" von 1967 bis zu "Obscured By Clouds" von 1972, darunter eine viel gelobte Wiedergabe des 23-minütigen Epos "Echoes".

Nur sehr wenige Bands sind kulturell so wichtig wie Pink Floyd, sie gehören zu den meistverkaufenden Musikern aller Zeiten. Nick Mason ist Mitbegründer und das einzige konstante Mitglied der Band, das auf allen Alben und bei allen Live-Shows mitgewirkt hat.

„Weltstars auf dem Roncalliplatz“ 2024

Nigel Kennedy Quintett, „Bach and Beyond“, Mittwoch, 24. Juli 2024 – 20.00 Uhr

Chilly Gonzales, Donnerstag, 25. Juli 2024 – 20.00 Uhr

Nick Mason’s A Saucerful of Secrets, “Set The Controls” Tour 2024, Samstag, 27. Juli 2024 – 20.00 Uhr

