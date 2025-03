Will Varley im Herbst auf Tour

In diesem Jahr wird der britische Songwriter Will Varley sein neues Album „Machines Will Never Learn To Make Mistakes Like Me“ veröffentlichen und es im Oktober live in Deutschland vorstellen. Drei Songs darauf wurden bereits als Single veröffentlicht, zuletzt kam im Januar das wundervolle „Never Get Tired Of You“ – eine Liebeserklärung an seine Töchter, die songwriterisch einem Van Morrison sehr nahesteht. „Whatever’s Left“ wiederum erinnert mit seinem folkigen Vibe und der nächtlich anmutenden Melancholie an Varleys vielleicht bekanntesten Song „Seize The Night“. „Everything Has A Heartbeat“ wiederum ist ein wenig üppiger produziert und hat einen dezenten Country-Twang, der seinem Sound sehr gut steht. Will Varley sagt über das Album: „Ich habe diese Songs in leeren Spelunken und Wartezimmern von Krankenhäusern geschrieben. Ich habe sie geschrieben, während ich in Entbindungsstationen, Hotellobbys, Autobahnraststätten und kaputten Tourbussen mitten in der Nacht saß.“ Das Album handele von dem „Versuch hundert verschiedene Menschengleichzeitig zu sein. Es ist ein Album über Hoffnung, Verzweiflung und Überleben. Liebe und Abhängigkeit. Die Dinge, die wir nicht kennen, die Leben, die wir nicht leben.“

Will Varley freut sich nach ersten intimen Clubshows im Herbst noch einmal auf Deutschlandtournee zu gehen. Will Varley meint dazu: „Das Publikum, das wir in den letzten Monaten hatten, hat uns absolut umgehauen, und sobald wir in Berlin fertig waren, wollte ich alles sofort noch einmal machen. Ich arbeite jetzt seit fast einem Jahr im Studio, aber es gibt nichts Besseres als live zu spielen. Es ist schon eine Weile her, dass ich eine richtige Tour wie diese gemacht habe. Ich werde in einigen der besten unabhängigen Venues der Welt spielen und kann es kaum erwarten.“ Das dürfte seinen zahlreichen Fans ähnlich gehen.

13.10.2025 Frankfurt – Nachtleben

16.10.2025 München – Kranhalle

21.10.2025 Berlin – Quasimodo

22.10.2025 Hamburg – Nachtspeicher

23.10.2025 Köln – Helios 37

Mehr Infos und Tickets hier .