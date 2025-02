Wincent Weiss wieder auf Arena-Tour

Nach einer erfolgreichen Tour vor über Wincent Weiss geht wieder auf Arena-Tour 100.000 Zuschauer:innen im letzten Jahr wird der Popsänger und Songwriter im März 2025 an elf Konzertabenden wieder für unvergessliche musikalische Erlebnisse sorgen.

In den letzten acht Jahren ist Wincent durch die unterschiedlichsten Phasen gegangen – fühlbar im Kreis der Konzertbesucher:innen, zählbar in über 1,5 Millionen monatlicher Hörer:innen bei Spotify, 950.000 Follower:innen bei Instagram. In mehr als 1,7 Milliarden Streams und 418.000 Abonnent:innen des eigenen YouTube-Kanals. Top-10-Platzierungen und zigtausend Plays in den Radio-Airplay-Charts, bereits zwei #1 Album-Platzierungen in den offiziellen Verkaufscharts. Greifbar in vielen Platin- und Gold-Auszeichnungen für die letzten Singles und Alben. In Form von Awards, wie dem ECHO, einem MTV Music Award, einem Radio Regenbogen Award, der „Goldenen Henne“, dem Audi Generation Award und der „Goldenen Kamera“ (Best Music Act). Die Live-Show wie die Songs: Mal euphorisch laut, mal atmosphärisch treibend, mal nachdenklich leise. Aber immer „unter die Haut“. Denn seine Musik liefert Nachvollziehbarkeit. Nicht nur in den Lebens- und Gefühlswelten zwischen Teen und Twen. Es sind Songs, die man mühelos mit besonderen Lebensmomenten verbinden kann und die das Potential haben, zum Soundtrack des eigenen Lebens zu werden – wenn sie es nicht schon bereits geworden sind.

Tour 2025

05.03.2025 Köln, Lanxess Arena

07.03.2025 Göttingen, Lokhalle

08.03.2025 Mannheim, SAP Arena

10.03.2025 Hamburg, Barclays Arena

11.03.2025 Dortmund, Westfalenhalle

12.03.2025 Berlin, Uber Arena

14.03.2025 Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

15.03.2025 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

18.03.2025 München, Olympiahalle

20.03.2025 Wien, Stadthalle

23.03.2025 Hannover, ZAG Arena