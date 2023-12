ZZ Top wieder auf Tournee in Deutschland

In 2024 startet die KUNST!RASEN Saison am 27. Juni mit dem Konzert der US-amerikanischen Band The National.

Erstmals seit fünf Jahren gastieren ZZ Top wieder in Deutschland! Die Auftritte werden hierzulande auch eine Live-Premiere für Elwood Francis sein. Er, der Jahrzehnte lang Gitarrentechniker der Band war, hat den im Juli 2021 verstorbenen Dusty Hill ersetzt und bildet mit Drummer Frank Beard die Rhythmusfraktion. Für sein Konzertprogramm kann das bärtige Trio im 55. Karrierejahr aus zahlreichen Hits und Klassikern wie „Gimme All Your Lovin‘ “,“Got Me Under Pressure“, „Tush“, „Legs“, „Sharp Dressed Man“, „La Grange“, „Rough Boy“ oder „Cheap Sunglasses“ wählen. Dazu könnte es noch Kostproben von ZZ Tops erstem Studio-Album mit neuem Songmaterial seit 2012 geben, das Gitarrist/Sänger Billy Gibbons zuletzt in Interviews bereits angekündigt hat.

Im internationalen Live-Geschäft sind ZZ Top, die 2004 in die Rock’n’Roll Hall Of Fame aufgenommen worden sind, seit Jahrzehnten eine feste, konstant tourende Größe. Die Gruppe, deren Name eine Hommage an Bluessänger Z.Z. Hill und Sänger/Gitarrist B.B. King ist, kann auf eine große, treue Fanschar zählen. Ihre außergewöhnlichen Bühnenqualitäten dokumentieren eindrucksvoll Konzertmitschnitte wie „Tonite At Midnight: Live! Greatest Hits from Around the World“, „Live At Montreux 2013“oder „Live in Texas“. Für viel Furore sorgte die für einen Grammy nominierte Netflix-Dokumentation „That Little Ol‘ Band From Texas“ (2019), zu der 2022 der Soundtrack „Raw“ erschienen ist.

ZZ Top - “The Elevation Tour”, 05.07.2024.2024, Beginn: 19.00 Uhr

Presale: Exklusiver Vorverkauf am 13.12. ab 11 Uhr bei Reservix.de und ADticket.de; allgemeiner Vorverkaufsstart am 15.12. ab 11 Uhr.

KUNST!RASEN 2024 – Das Programm (Stand: 12.12.2023)

27.06.2024 The National + Bess Atwell

30.06.2024 Klassik!Picknick

03.07.2024 Greta Van Fleet

04.07.2024 Nile Roger & Chic + Kool & The Gang

05.07.2024 ZZ Top

06.07.2024 Folk!Picknick

11.07.2024 Zucchero

26.07.2024 Jamie Cullum

07.08.2024 Keane

09.08.2024 PUR17.08.2024 Silbermond

18.08.2024 LEA

23.08.2024 Schiller

