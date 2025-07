Brandneues Partyformat: Fassnacht

Kölsch im Saal? Unbedingt! Denn Kölsch ist mehr als „nur“ traditionell: Die Altstädter Köln 1922 eV bringen in Kooperation mit der Privatbrauerei Gaffel am 31. Januar 2026 ein brandneues Partyformat an den Start: die Fassnacht. Das Ziel: jungen Jecken ein Erlebnis bieten, bei dem das Kölschfass im Mittelpunkt steht – und das Publikum nicht nur zuschaut, sondern mitmacht.

„Die Fassnacht ist unser Appell: Karneval darf frech und überraschend sein und dabei die traditionellen Elemente wie singen, schunkeln und gesellig sein bewahren. Junge Leute wollen nicht immer nur in Reihen sitzen, sie wollen feiern, lauthals singen und aktiver Teil des Abends sein. Genau das bieten wir ihnen – mit allem, was dazugehört,“ sagt Dr. Björn Braun, Präsident der Altstädter Köln 1922 eV.

Statt klassischer Saalroutine gibt’s bei der Fassnacht eine Bühne, die lebt: spontane Aktionen, Mitsing- und Mitmach-Momente, die keiner kommen sieht. Die Live Music Hall in Ehrenfeld wird an diesem Abend zum grün-roten Altstädter-Universum – mit Theke auf der Bühne, einem überraschenden 11er Rat und kölscher Musik, die zum Mitsingen einlädt.

Gemeinsam mit der Privatbrauerei Gaffel bringen die Altstädter die Fassnacht auf die Bühne. Thomas Deloy, Geschäftsleiter Marketing und PR der Privatbrauerei Gaffel, betont, dass Kölsch in den Saal, ins Glas – und mitten ins Herz gehört. Für ihn vereint die Fassnacht alles, was Köln ausmacht: die kölsche Tradition, die Liebe zum Fass und das Bedürfnis junger Menschen nach einer neuen Art zu feiern. „Wir bei Gaffel freuen uns riesig, mit den Altstädtern ein völlig neues Kapitel aufzuschlagen“, so Deloy.

Die erste Fassnacht verspricht eine wilde Nacht voller Musik, Gemeinschaft und Überraschungen – mit bester Anbindung an Bus, Bahn und natürlich die kölsche Seele.

Durch den Abend führt „Der Schöne Branko“, der als DJ und Animateur dafür sorgt, dass die Stimmung auf dem Siedepunkt bleibt und das Publikum immer wieder aktiv ins Geschehen eingebunden wird.

Veranstaltungsdetails: