Die international gefeierte Eventreihe elrow gastiert erstmals in Köln –und das in keinem geringeren Club als dem Bootshaus, Deutschlands bekanntester Adresse für elektronische Musik.

Ursprünglich in Barcelona gegründet, hat sich elrow in den letzten Jahren zu einer der weltweit bekanntesten Partybrands entwickelt. Mit spektakulären Themenwelten, aufwendigen Bühnenproduktionen, Konfettistürmen, Performances und feinster elektronischer Musik (zwischen House und Techno) verwandeln sich Clubs und Festivals rund um den Globus in immersive Erlebnisräume.

Am 12.12.2025 feiert elrow sein Kölner Debüt im Bootshaus und bringt das unverwechselbare Konzept der „Themed Electronic Wonderland“-Shows erstmals in die Domstadt.

Das Publikum darf sich auf eine außergewöhnliche Nacht freuen, in der Musik, Kunst und Performance nahtlos ineinander übergehen –typisch elrow.

„Wir freuen uns riesig, elrow erstmals in Köln und im Bootshaus begrüßen zu dürfen. Diese Kollaboration vereint zwei starke internationale Marken, die beide für außergewöhnliche Erlebnisse und Liebe zur elektronischen Musik stehen“, so das Bootshausteam um Tom Thomas.

elrow, 12.12., 23-6h, Bootshaus, Auenweg 173, Köln, www.bootshaus.tv