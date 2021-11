Die Party des Jahres!

Die neue Karnevalssession in Mönchengladbach beginnt mit einem Mega-Event am 12. November 2021: Der bekannte DJ TIMBO lädt in die RED BOX zu Electric Carnival – Harder Edition! Neben Timbo selbst legen dort ab 20 Uhr Top-DJs, wie Harris & Ford, Ostblockschlampen und Tiefblau auf. Die Location RED BOX eignet sich hervorragend für Partys wie diese größte Indoor-Party seit zwei Jahren. Partygänger und Electronic-Fans können sich auf eine lange Partynacht mit kunterbunter Deko und einem der besten Line-Ups seit Langem freuen. „Vergesst alles, was ihr bisher über Karnevalspartys wusstet, denn der Electric Carnival und euer Zirkusdirektor Timbo laden euch zu einer unvergesslichen Partynacht in der RED BOX ein“, verspricht der DJ.

Harris & Ford

Ihren Sound haben die beiden DJs über die Jahre zur Marke entwickelt und beschreiben diesen auch als „Crossover“ aus mehreren Genres. So überzeugt das Duo mit einem bunten Mix aus Hardstyle, EDM, Psy Trance, Bounce und Bigroom. Mit über 3 Millionen monatlichen HörerInnen zählen sie zu den erfolgreichsten österreichischen Künstlern bei Spotify, und auch international zu den angesagtesten EDM-Acts der Gegenwart. Supportet wurden ihre Produktionen u.a. bereits von Hardwell, Dimitri Vegas & Like Mike, W&W, Afrojack, Nicky Romero, R3hab, Steve Aoki und vielen mehr.

Ostblockschlampen

× Erweitern OBS, Markus Lange, Sophie Schäfer

„OBS” auch bekannt als „Ostblockschlampen“ sind das wohl berühmteste „BASS/SLAP/FUTUREHOUSE“ male/female DJ und Producer-Duo aus Deutschland. Sie remixten und veröffentlichten für Künstler und Labels wie Steve Aoki / DimMak, Dimitri Vegas & Like Mike / Smash The House und Till Lindemann / Rammstein. Ihre letzten Singles „Virus“ (Sony Music), „Sunglasses at Night“ (Hexagon) oder auch „East Clintwood“ (Spinnin‘ Records) waren Top-Hits und konnten insgesamt über 30.000.000 Plays verbuchen. Support für ihre Produktionen bekommen sie von den wichtigsten Leuten, die die Industrie zu bieten hat: David Guetta, Martin Garrix, Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Major Lazer und viele mehr. Sie spielen jedes Jahr auf den wichtigsten Festivals, wie das Tomorrowland, Electric Love Festival, Parookaville und zu guter Letzt das berühmte „Sonne Mond Sterne“- Festival. „OBS“ sind absolute Festivalgranaten und versprechen Abriss pur.

TIMBO

TIMBO zählt zu den angesagtesten elektronischen DJs und zu den Aufsteigern der deutschen Szene. Er nimmt das Publikum mit auf eine Reise und flasht die Menge mit seinen vielfältigen Sets. Trotz der schnelllebigen Szene ist TIMBO den aktuellen Musiktrends immer einige Monate voraus. So ist es selbstverständlich, dass nicht nur nationale, sondern auch internationale Clubs und Veranstalter TIMBO verfolgen und ihn buchen. Nicht zu vergessen, wächst seine Fanbase stetig und er ist auf keiner großen Bühne oder in Clubs mehr wegzudenken. So spielte TIMBO bereits gemeinsam mit DJ-Größen wie Nicky Romero, Headhunterz, Avicii, Don Diablo und Tujamo. So wie jedes Jahr ist Timbo auf dem Electrisize-Festival präsent, dass er mitbegründete und dort als Resident bekannt ist.

Electric Carnival, 12.11., 20h, RED BOX am SparkassenPark Mönchengladbach, weitere Infos unter: www.redbox-mg.de

