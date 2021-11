Am Samstagabend, 04. Dezember 2021 ist es soweit, das Roxy entert die Eishalle des Lentparks in Köln und feiert eine Eisparty vom Allerfeinsten. Die Eishalle im Lentpark ist mit ihrer außergewöhnlichen Architektur und der riesengroßen Discokugel der perfekte Ort für einen legendären Eisdiscoabend der alten Schule. Musikalisch gibt es das Beste aus 47 Jahren Roxy, hauptsächlich von Vinyl gespielt. Schlittschuhe können vor Ort geliehen werden. Die Veranstaltung startet um 19:00 und endet um 22:00 zum regulären Eisparty-Tarif in Höhe von 7,50 € für Jugendliche und 11,60 € für Erwachsene. Die Kapazität ist eingeschränkt. Um den Zutritt zu garantieren, ist es erforderlich, ein E-Ticket im Vorverkauf zu erwerben.

„Roxy on Ice“, 04.12., 19h, Lentpark, 11,60/7,50€, weitere Infos und Tickets unter: www.koelnbaeder.de/e-ticket

