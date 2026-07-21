Am Samstag, 25. Juli 2026, gehört die Kölschbar für einen Abend ganz den Frauen. Bei der Female Rage Party verwandelt sich die Location auf der Lindenstraße von 20 bis 0 Uhr in einen Treffpunkt für alle Mädels, die gemeinsam feiern, tanzen und zu den größten Hits laut mitsingen möchten.

Pop-Klassiker, aktuelle Chart-Hits oder Songs, die jede kennt: Gespielt wird ein Hit nach dem anderen. Im Mittelpunkt steht ein unbeschwerter Abend mit bester Stimmung und einer Atmosphäre, in der Freundinnen gemeinsam feiern können. Die Female Rage Party richtet sich an alle Frauen, die Lust auf eine ausgelassene Partynacht haben, ganz ohne Dresscode und ohne Eintritt.

Zur Begrüßung gibt es einen Welcome-Shot. Wer den Abend gemeinsam mit Freundinnen verbringen möchte, kann bereits im Vorfeld einen Tisch ab fünf Personen reservieren.

Nach dem exklusiven Mädelsabend geht die Party nahtlos weiter. Ab 0 Uhr öffnet die Kölschbar wieder regulär ihre Türen und auch Männer sind willkommen.

Die Female Rage Party steigt dabei an einem Ort, der derzeit besonders angesagt ist. Erst kürzlich wurde die Kölschbar beim Community-Voting des Instagram-Kanals @koelnistkool zur beliebtesten Kneipe Kölns gewählt. Damit bietet sie den perfekten Rahmen für einen Abend voller guter Musik, ausgelassener Stimmung und jeder Menge Party-Power.

Eckdaten:

Female Rage Party, Samstag, 25. Juli 2026, 20:00 bis 0:00 Uhr (anschließend regulärer Barbetrieb), Kölschbar, Lindenstraße 56, 50674 Köln, Eintritt frei

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