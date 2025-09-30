Karneval im Hellers Brauhaus

Ganz ohne Stress. Mit netten Leuten. Leckerem Kölsch & kölscher Musik.

Das wichtigste zu den Tickets:

👉 Ticketpreis 20 €

👉 Tickets gibt es nur im Hellers an der Brauhaus-Theke

👉 Zahlung nur mit Bargeld

mit Bargeld 👉 Keine Kartenbegrenzung pro Käufer

Zur Party: Einlass am 11.11. ist dann ab 10.00 Uhr. Die Party startet um 11.11 Uhr. Die VVK-Karten kann man am Eingang zum Veedel (Zugang über die Roonstraße auf der Seite der Synagoge) vorzeigen und kommt problemlos bis ins Hellers Brauhaus.

Musik: 111% Kölsche Tön!

Wichtig: Die Tickets werden zu keinem Zeitpunkt online angeboten. Der Kauf von Tickets, die online angeboten werden, sollte vermieden werden. Über die Social-Media-Kanäle von Hellers Brauhaus können zu viel gekaufte Tickets in der Regel sehr einfach und sicher zum Kaufpreis wieder abgegeben werden. Dazu wird ein „Tauschbörse-Posting” vom Brauhaus selbst zum passenden Zeitpunkt veröffentlicht.