Kölns höchste Halloween-Party

Am 31. Oktober wird es gruselig in schwindelerregender Höhe: Im UP Cologne, der höchsten Event-Location der Stadt, findet die spektakuläre Halloween-Party statt. Auf der 45. Etage des AXA Hochhauses genießen die Gäste einen atemberaubenden Panoramablick über Köln – und das bei einer Feier, die es in sich hat.

In Zusammenarbeit mit einem Beerdigungs-Institut verwandelt sich das UP Cologne in ein wahres Gruselkabinett. Die Dekoration sorgt für eine unheimliche Atmosphäre. Besonders schräg: Der Treppenflur wird von der 42. bis zur 45. Etage zur Geisterbahn umgestaltet!

Einlass ist ab 20 Uhr. Das Ticket für 38 Euro beinhaltet eine Getränke-Flat für Bier, Wein und Softdrinks. Weitere Getränke gibt es gegen bar oder E-Zahlung. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich unter: upcologne.ditix.shop

Halloween on Top - UP Cologne, An der Schanz 2, 50735 Köln, 31.10.24, Einlass: 20 Uhr

Ticketpreis: 38 Euro inkl. Getränke-Flat für Bier, Wein und Softdrinks

Weitere Infos und Ticketbuchung: upcologne.ditix.shop