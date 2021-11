Silent Ice Disco geht weiter

Der Erfolg gibt dem Konzept Recht: Die Silent Ice Disco ist bei Jung und Alte beliebt und geht nun in die zweite Runde. An zwei Abenden können die EisläuferInnen mit guter Musik auf den Ohren über die spektakuläre Eisbahn gleiten. DJ Mini von Soundshine legt tanzbare Musik auf und begeistert damit garantiert alle ZuhörerInnen auf dem Eis. 100 hochwertige Kopfhörer warten im Drive In auf ihren unterhaltenden Einsatz. Silent Discos erfreuen sich in der ganzen Welt wachsender Beliebtheit – New York, Paris und eben auch in Heinzels Wintermärchen. Die umtriebigen kleinen Wichte sind immer am Puls der Zeit. Ohren auf und Kopfhörer drauf, das wird ein Spaß.

Silent Ice Disco, 01. & 15.12., jew. 19-21h, Eisbahn auf dem Heumarkt

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!