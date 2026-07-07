The Biggest DJ in the World zurück im Bootshaus

Eine der schillerndsten Figuren der internationalen Musikszene kommt zurück nach Köln: DJ Diesel, besser bekannt als die Basketball-Legende Shaquille O'Neal, wird für einen Auftritt im Bootshaus erwartet – seit Jahren in den Top 10 der weltbesten Clubs.

Shaquille O'Neal, der als einer der dominantesten Spieler in die Geschichte der NBA einging, hat sich in den letzten Jahren erfolgreich eine zweite Karriere in der Welt der elektronischen Musik aufgebaut. Mit einer beeindruckenden Statur von 2,16 Metern bringt er eine einzigartige Bühnenpräsenz mit. Seine musikalische Reise begann bereits in seiner Jugend und führte zu einem Platin-dekorierten Rap-Album. Die endgültige Hinwendung zur elektronischen Tanzmusik (EDM) erfolgte nach einem prägenden Besuch des TomorrowWorld-Festivals, bei dem er Acts wie Steve Aoki und Skrillex entdeckte.

Unter dem Pseudonym DJ Diesel hat sich O'Neal zu einem führenden Namen in der Bass-Musik entwickelt. Seine Auftritte sind bekannt für ihre hohe Energie und eine intensive Atmosphäre, die regelmäßig für legendäre Moshpits sorgt. Er hat mit namhaften Künstlern wie Riot Ten, NGHTMRE und Sullivan King zusammengearbeitet und war auf den Bühnen der größten Festivals weltweit zu sehen, darunter Tomorrowland, EDC Las Vegas und Lollapalooza. Über seine DJ-Tätigkeit hinaus hat O'Neal mit „Shaq’s Bass All Stars“ eine eigene Festival-Tournee ins Leben gerufen, die führende Talente der Szene zusammenbringt. Eine feste Residency im Wynn in Las Vegas, einem der bekanntesten Hotelkomplexe der Welt, unterstreicht seinen etablierten Status in der Branche.

Sein bevorstehender Auftritt im Kölner Bootshaus bietet die Gelegenheit, die musikalische Kraft und das Charisma dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit live zu erleben. DJ Diesel beweist eindrucksvoll, dass er mehr als nur ein prominenter Name ist – er ist eine feste Größe in der globalen EDM-Szene.

BASS ALLSTARS pres SHAQLAND w. DJ DIESEL, 12.07., 16-23h, Bootshaus, Auenweg 173, 51063 Köln