Ugly Sweater Party

Den krassesten Pullover raussuchen und mit Stolz tragen. Das ist das Motto der Ugly Sweater Partys, die am 17. Dezember in Köln laufen. Dann ist nicht aufhübschen angesagt, sondern das modische Grauen wird aufgetragen. In den angelsächsischen Ländern ist die Party der Auftakt zu den Weihnachtsfestivitäten. Da dort der Weihnachtspulli wie bei uns die Kekse und Glühwein zur Tradition gehört, liegen häufig die eigenartigsten Kreationen unter dem Weihnachtsbaum.

Foto: Gaffel

Zum Tragen kommen sie dann oft erst im nächsten Jahr, auf der „hässlichen Pulli Party“. In den USA wird der National Ugly Sweater Day immer am dritten Freitag im Dezember gefeiert. Für den Kölschen ist diese Tradition der richtige Aufhänger, um sich wieder zu verkleiden. Mehrere Kneipen mit Gaffel Kölsch im Ausschank veranstalten eine eigene Ugly Sweater Partys.

Gefeiert wird im Belgischen Viertel u.a. im Joode Lade. Der Eintritt ist frei.

