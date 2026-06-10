Reinfeiern ins Jeck im Sunnesching-Wochenende

Am Samstag, 20. Juni, werden dann beim Jeck im Sunnesching-Festival im Tanzbrunnen wieder 12.000 Jecke erwartet. Einen Tag später folgt mit Jeck im Sunnesching för Pänz das Familienfestival an gleicher Stelle.

Der Auftakt beginnt bereits am Donnerstag sportlich und kostümiert. Die Gaffel Lauffreunde veranstalten den Jeckrun, bei dem die Teilnehmer gemeinsam im Kostüm durch Köln laufen und sich auf das Festivalwochenende einstimmen.

Am Freitagabend steht dann das gemeinsame Reinfeiern im Mittelpunkt. Im Gaffel am Dom wird bei Björn Heuser geschunkelt und gesungen. Weitere teilnehmende Locations sind der Joode Lade, die Kölschbar, das Ding, der Stiefel, Venuscellar und das Quater 1 sowie das Rathausglöckchen in der Altstadt.

„Gemeinsam mit der Gastronomie schaffen wir die perfekte Vorfreude auf das Festivalwochenende und zeigen, wie kölsche Lebensfreude Menschen verbindet“, sagt Gaffel-Produktmanagerin Sally Halbritter.

Überblick Jeck im Sunnesching-Wochenende:

Donnerstag, 18. Juni

Jeckrun der Gaffel Lauffreunde

Freitag, 19. Juni

Jeck em Veedel

Samstag, 20. Juni

Jeck im Sunnesching-Festival im Tanzbrunnen

Sonntag, 21. Juni

Jeck im Sunnesching för Pänz im Tanzbrunnen

gaffel.de

jeckimsunnesching,de