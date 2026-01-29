Björn Heuser: neues Album "Levve"

Pünktlich zum 30jährigen Liedermacher- und Bühnenjubiläum erscheint mit „Levve“ das neue Album des kölschen Mitsingkönigs Björn Heuser.

Mit seinem zwölften Studioalbum schlägt Heuser ein neues, zugleich sehr persönliches Kapitel auf – und bleibt doch genau das, was ihn seit 30 Jahren ausmacht: authentisch, nahbar, lebenshungrig. Elf Songs, die auf eine Reise durch die verschiedensten Stationen des Lebens einladen. Ehrlich, warm, manchmal melancholisch – und am Ende immer voller Zuversicht.

× Erweitern Foto: Promo

Seit drei Jahrzehnten steht Björn Heuser als Liedermacher auf der Bühne, weit über die legendären Mitsingkonzerte in Köln, dem Umland und der ganzen Republik hinaus. 2026 feiert er sein 30-jähriges Bühnenjubiläum – und dieses Album ist der klingende Beweis, warum seine Lieder Generationen verbinden. Passend dazu geht er mit dem neuen Werk auf eine große Tour durch über 20 Städte.

Thematisch umarmt das Album das Leben in all seinen Facetten. Es erzählt vom Aufbruch und vom Abschied, vom Lachen und vom Innehalten. Dass der Tod zum Leben gehört, verschweigt Björn Heuser nicht – eindrucksvoll verdichtet im Song „Nur vier Wööd“. Und doch steht über allem eine kraftvolle, tröstliche Erkenntnis: Et Levve es schön – wie gleichnamiger Song und musikalisches Leitmotiv des Albums eindrucksvoll beweist.

Natürlich darf auch die Mitsing-Schunkelnummer „Minge ahle Hoot“ nicht fehlen – jenes Lied, das bereits mit tausenden von Stimmen bei „Kölle singt“ in der Lanxess Arena, bei zahlreichen Mitsingkonzerten und jeden Freitag im Gaffel am Dom zelebriert wurde. Ein Lied, das längst mehr ist als Musik – es ist Heimat.

Ein ganz besonderer Höhepunkt wartet mit dem Song „Jeneratione“: das erste Duett mit seinem 9jährigen Sohn Benjamin. Mehr als ein Lied, ist es ein Stück Familiengeschichte, ein musikalischer Brückenschlag zwischen Vergangenheit und Zukunft – bewegend, ehrlich und zutiefst berührend. Eröffnet wird das Album mit einem Liebesbrief an seine Eltern, seine Fans, sein Leben – mit der ehrlichsten Aussage Heusers überhaupt: „Ich ben immer leever losjefahre, als ahnjekumme.“ So singt es direkt zu Beginn „Der Mann met däm Hoot“.

Dieses Album ist Einladung und Umarmung zugleich. Zum Mitfühlen, Mitsingen, Mithoffen. Ein Album für all jene, die wissen: Das Leben ist manchmal schwer – aber am Ende vor allem eins: schön.

VÖ: 6. März, erhältlich als Vinyl, CD und digital – überall, wo es Musik gibt

Tourdaten und weitere Infos hier