Mit seiner zweiten Tour hebt SCHIMMERLING seine Karriere auf ein neues Level. Inhaltlich bleibt es bei einer Prise Rebellion und einem Hauch von Glamour.

Seine Einflüsse spiegeln sich in einer Show wider, die stilistisch unverwechselbar und gleichzeitig vielseitig ist: Treibender Indie, Pop in Reinform, handfester Rock, glitzernde 80ies. Den roten Faden gibt seine vielseitige Leitstimme, die der Hörer*innenschaft trittsichere Texte gegen Klimawandel, Patriarchat und Rassismus ins Bewusstsein webt. Doch SCHIMMERLING weiß, dass auf Reiz nur Balsam folgen darf und widmet sich in seinen Oden ebenso dem süßen Leben. Doch zur Show gehört nicht nur die musikalische Leidenschaft, sondern auch das einzigartige Bühnentalent des singenden Charmebolzens, die dem Ganzen eine unverkennbare Note verleiht.

Nicht umsonst ist er als „Outstanding Artist“ des popNRW-Preises nominiert worden und durfte 2022 und 2024 die Luft seiner Zukunft auf den größten Bühnen des Landes bei „Rock am Ring/Park“ atmen. Wer nach dem unentdeckten Powerhouse in der deutschsprachigen Musiklandschaft sucht, das mit einer virtuosen Band, hartnäckigen Ohrwürmern und gelebter Haltung auf die Bühne geht, ist eingeladen, bei SCHIMMERLING sein goldenes Ticket zu finden.

SCHIMMERLING - IMAGO

Blüte 2 Tour

Mi., 19.02.2025 Münster | Café Sputnik

Do., 20.02.2025 Leipzig | Naumanns

Fr., 21.02.2025 Berlin | Frannz Club

Do., 06.03.2025 Hamburg | Bahnhof Pauli

Fr., 07.03.2025 Bremen | TOWER Musikclub

Sa., 08.03.2025 Köln | Gebäude 9

So., 09.03.2025 Nürnberg | Z-Bau

Tickets: www.prk-dreamhaus.com/talent/schimmerling