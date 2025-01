Auch 2025 wird im Gaffel am Dom bis in den Sonntag hinein gefeiert! Die Party-Reihe Brauhaus Beats startet am 25. Januar und lädt jeden 4. Samstag im Monat (außer im Dezember) zu außergewöhnlichen Mitsingabenden ein. Ab 22 Uhr sorgt Ben Randerath für echte Stimmung. Mit seiner Gitarre singt er mit den Gästen die Klassiker der 90er-Jahre.

An zwei Terminen kommen Constantin Gold, Chorleiter der Grüngürtelrosen, und Singer/Songwriter Moritz Köpping ins Gaffel am Dom. Gemeinsam präsentieren sie am 22. Februar und 26. Juli ihr „Mitsingding“ mit den besten Popsongs.

Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei! Weitere Informationen: gaffelamdom.de

Brauhaus Beats mit Ben Randerath

Gaffel am Dom, 22 Uhr

Jeden 4. Samstag im Monat (außer Dezember)

Eintritt frei

Termine für 2025

25.01. | 22.02. (Mitsingding) | 22.03. | 26.04. | 24.05. | 28.06. | 26.07. (Mitsingding) | 23.08. | 26.09. | 24.10. | 28.11.