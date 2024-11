"CAT BALLOU – 25 Jahre KölnArena live"

Die Kölner Kult-Band CAT BALLOU feierte in diesem Jahr ihr 25-jähriges Band-Jubiläum. Dazu gaben sie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ausverkaufte Konzerte in Kölns bekanntester Event-Schüssel, der Lanxess Arena bzw. KölnArena.

1999 begann die Band mit Oliver Niesen, Dominik Schönenborn und Kevin Wittmer als Schülerband und hat sich über die Jahre hinweg zu einer der bekanntesten Bands in der kölschen Musikszene entwickelt.

Den richtigen Durchbruch landeten sie 2012 mit ihrem Song „Et jitt kei Wood“. Für den Titel erhielten sie bereits einen Gold Award für mehr als 150.000 verkaufte Einheiten.In der Arena begeisterten sie mit einer fulminanten Show. Neben dem fantastischen Lichtkonzept waren die Zuschauer von den großen Hits, aber auch den neuen Songs wie „Guter Stern“ oder „Wasser im Rhing“, letztes im Duett mit Deutsch-Pop Ikone Joris, restlos begeistert.

Keine Frage, dass diese Konzerte einen Meilenstein in der Bandhistorie von CAT BALLOU darstellen und natürlich auch auf Tonträger veröffentlicht werden müssen.

× Erweitern Foto: Pavement Records

Das Jubiläumsalbum ist seit heute, 29.11.2024, überall im Handel und digital erhältlich.