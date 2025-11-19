Daniel Seavey in Concert

So sehr man es auch versucht, man kann Daniel Seavey einfach keinen Stempel aufdrücken: Mit seinen 25 Jahren hat das amerikanische Multitalent bereits mehr Wege eingeschlagen, als manche Künstler in ihrer ganzen Karriere. Bereits als Teenager sorgte er als Castingstern im US-Hitformat „American Idol“ für Furore, bevor er wenig später als Gründungsmitglied der umjubelten Boyband „Why Don’t We“ Konzerthallen zum Kochen und Mädchenherzen zum Schmelzen brachte. Dass Daniel Seaveys musikalisches Spektrum noch viel weiter reicht, demonstrierte der einfühlsame Singer-Songwriter, Multiinstrumentalist und Produzent im Laufe der letzten drei Jahre mit einer Handvoll fulminanter Solosingles - zuletzt „The Older You Get“, die auch hierzulande den Hunger auf Daniels bald erscheinendes erstes eigenes Album samt Tour immer größer werden ließ. Nun endlich dürfen die heiß ersehnten Deutschland-Termine in den Kalender eingetragen werden. Und nicht nur seine treue Fangemeinde – auch Daniel Seavey selbst kann die Live- Performance seiner einzigartigen Mischung aus Pop, R&B und emotionaler Songwriting-Kunst kaum erwarten: „Ich freue mich unglaublich darauf, endlich auf Solotour zu gehen und meine Musik auf ganz neue, intensive Weise mit meinen Fans zu teilen“, so der Ausnahmemusiker. So versprechen Seaveys ausgewählte Shows eine energiegeladene Mischung aus Hit-Singles und exklusiven neuen Songs in einer bislang beispiellos intimen Atmosphäre. Musik, Emotionen und pures Talent – all das ist Daniel Seavey. Oder mit anderen Worten: Einer der aufregendsten jungen Künstler unserer Zeit.

Daniel Seavey – Second Wind Tour, 19.11.25, 19 Uhr, Live Music Hall, Lichtstr. 30, Köln