Das ideale Weihnachtsgeschenk

Weihnachten steht vor der Tür, und mit den Festivaltickets für das Jubiläumsjahr von Jeck im Sunnesching gibt es die Möglichkeit, echte Gänsehaut-Momente zu verschenken. 2025 feiert das kölsche Sommerfestival sein zehnjähriges Bestehen und bringt erneut die besten Bands der kölschen Musikszene nach Köln, Bonn und erstmals nach Aachen.

Mit über 100.000 Jecke, die jährlich an den vier Festivals, der Aftershow-Party im Theater am Tanzbrunnen und zahlreichen Kneipen- und Straßenevents in den Kölner Veedeln teilnehmen, hat sich Jeck im Sunnesching in zehn Jahren zum größten Sommerspektakel der Region entwickelt.

Das Jubiläumsjahr startet am 15. Juni 2025 mit Jeck im Sunnesching för Pänz auf der Open-Air-Fläche des Kölner Tanzbrunnen. Die Kleinen dürfen sich gemeinsam mit ihren Familien auf kölsche Musik, Spiel und Spaß freuen – alles kindgerecht präsentiert. Mit dabei sind Kasalla, Cat Ballou, Miljö und Planschemalöör, während die Kinder-Cheerleader des 1. FC Köln und DJ Cem für zusätzliche Stimmung sorgen.

Eine Woche später verwandelt sich am 21. Juni 2025 der Kölner Jugendpark in eine farbenfrohe Partyarena, in der die Jecke gemeinsam singen, schunkeln und tanzen. Das Line-up besteht aus: Kasalla, Brings, Cat Ballou, Bläck Fööss, Miljö, Grüngürtelrosen, Planschemalöör, Druckluft, Eldorado, Fiasko, Stadtrand, Björn Heuser, Rhythmussportgruppe und Scharmöör.

Nach dem Festival geht die Feier direkt weiter: Bei der Aftershow-Party im Theater am Tanzbrunnen sorgt ein abwechslungsreiches Line-up für Stimmung bis tief in die Nacht. Auf der Bühne stehen Lupo, Knallblech, Bohei und Rheinveilchen, während DJ Kapellmeister mit seinen Beats die Tanzfläche füllt.

In Bonn bildet die Rheinaue am 6. September 2025 erneut die stimmungsvolle Kulisse für das große Sommerfinale. Auf der Bühne stehen: Kasalla, Brings, Cat Ballou, Paveier, Miljö, Klüngelköpp, Grüngürtelrosen, Planschemalöör, Druckluft, Stadtrand, Kempes Feinest, Eldorado und Björn Heuser.

Die Festival-Reihe wird mit der Premiere in Aachen am 13. September 2025 auf dem CHIO-Gelände abgerundet: Es spielen: Kasalla, Brings, Cat Ballou, Miljö, Klüngelköpp, Räuber, Lupo, Planschemalöör, Druckluft, Fiasko, Eldorado, Björn Heuser, 4 Amigos und Hopfenkehlchen.

„Die Tickets für unsere Jubiläumsevents sind das ideale Geschenk, um ein Stück kölsche Lebensfreude unter den Weihnachtsbaum zu legen“, sagt Sally Halbritter, Produktmanagerin der Privatbrauerei Gaffel.

Alle Tickets für die Veranstaltungen sind über www.gaffel.de/jeckimsunnesching erhältlich.