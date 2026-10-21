Großer Release-Tag

Am kommenden Freitag erscheinen bei Pavement Records gleich acht neue Singles, die dann ebenfalls auf „Karneval der Stars 56“ (VÖ: 30.10.2026) enthalten sein werden:

Bläck Fööss – „Uns Sproch“ Mit „Uns Sproch“ setzen die Bläck Fööss ein musikalisches Statement für den Erhalt der kölschen Sprache. Der Song feiert den Dialekt als Herzstück kölscher Identität und Gemeinschaft und erinnert daran, wie wichtig es ist, unser Kulturgut auch an kommende Generationen weiterzugeben.

Auerbach – „Unikat“ Mit „Unikat“ besingt Auerbach die Menschen, Orte und kleinen Schätze des Lebens, die uns prägen und für immer einzigartig bleiben.

Mätropolis – „11:11“ Mit „11:11“ feiern Mätropolis den Start in die Karnevalssession. Eingängige Beats und ein Refrain zum Mitsingen machen den Song zum passenden Begleiter für die fünfte Jahreszeit.

Paveier – „Lilly Marleen“ Die Paveier verbinden mit „Lilly Marleen“ eine tanzbare Melodie mit humorvollen, augenzwinkernden Texten. Ein Titel, der traditionelle Feierkultur auf unterhaltsame Weise aufgreift.

StadtRand – „Ungerm Himmel vun Kölle“ Mit ihrer neuen Ballade setzen StadtRand ihrer Heimatstadt ein musikalisches Zeichen. Dass der Song sein Publikum erreicht, zeigte sich bereits bei einer Live-Premiere vor mehr als 2.000 Fans.

Weitere Neuheiten:

EVA singt – „Loss mer widder rusjonn“ & „Liebesleed“ Von EVA singt gibt es diesen Freitag gleich zwei neue Singles! Während „Liebesleed“ die emotionale Seite der Künstlerin in den Mittelpunkt stellt, liefert „Loss mer widder rusjonn“ einen mitreißenden Feel-Good-Sound mit Ohrwurmcharakter. Der Song erzählt vom inneren Schweinehund, den es zu überwinden gilt, um endlich wieder mit Freunden auszugehen, gemeinsam zu tanzen und das Leben zu feiern.

Fimm – „Wat han ich jemaat“ Schlager-Newcomer Benni Prinz nimmt mit Humor und einer eingängigen Melodie das Liebesleben ins Visier. In „Affäre“ besingt er augenzwinkernd den Wunsch nach einer Affäre mit seiner Traumfrau.