happy album releaseday

Nackt. Ehrlich. schönso.

Mo-Torres veröffentlicht sein neues Album über Selbstakzeptanz, Zweifel und den Mut, sich selbst treu zu bleiben

Mit seinem neuen Album „schönso.“, das heute, am 22. August erscheint, legt Mo-Torres sein bisher persönlichstes Album vor. 15 Songs über mentale Gesundheit, Selbstfindung und das Leben zwischen Zweifel und Zuversicht. Kein bisschen melancholisch, sondern genauso leicht, mitreißend und positiv, wie man es von Mo-Torres gewohnt ist. Ohne Filter, aber mit Haltung.

Mit starken Features (u.a. Kayef, Philipp Dittberner, Nico Gomez) und einem Sound zwischen Pop, Rap und ehrlichem Storytelling spricht Mo-Torres einer ganzen Generation aus der Seele: Wir alle sind schönso, wie wir sind.“

Produziert wurde das Album in den renommierten Van Heys Studios in Kleve – unter anderem bekannt durch die Klavieraufnahmen für „Ziemlich beste Freunde“. Die Fokussingle „Es ist okay“, produziert von Chris Möhlenkamp und Peter „Jem“ Seifert (u. a. Andreas Bourani), bringt die Kernaussage auf den Punkt: „Es ist okay, nicht okay zu sein.“

Mutig nackt. Das Albumcover zeigt Mo-Torres nackt. Ein starkes Bild für die zentrale Botschaft des Albums: Wahre Stärke zeigt sich nicht in Perfektion, sondern in Offenheit. Das Leben ist kein Instagram-Filter und „Es ist okay nicht okay zu sein.“

Nachdenklich positiv. Mo-Torres ist einer der wenigen Männer, die so offen über mentale Gesundheit spricht. Als Stimme der Generation Inbetween zeigt er mit dem Album Haltung und stimmt seine Fans mitreißend in eine ermutigende Bewegung ein - typisch Mo-Torres eben.

Deutschlandweit erfolgreich. Bereits vor dem offiziellen Release verzeichnen die vorab veröffentlichten Singles über 3 Millionen Streams. Nach zwei Top-5-Alben in Folge hofft Mo-Torres, auch „schönso.“ wieder in den oberen Chartregionen zu platzieren.

Und wer Mo-Torres einmal live erlebt hat, weiß: Zwischen all den Songs entstehen einzigartige und unvergessliche Mo-Mente. Am 29. und 30. August finden zwei exklusive Album-Release-Konzerte im Carlswerk Victoria in Köln statt – für den 30.08. sind noch Resttickets erhältlich. Im Anschluss geht es auf große Deutschlandtour mit 13 Konzerten – einige davon bereits ausverkauft.