„Karneval der Stars 54“

Seit 54 Jahren erscheint nun die erfolgreiche Compilation „Karneval der Stars“. In diesem Jahr haben es 22 Titel auf die aktuelle Folge 54 geschafft.

Expand Foto: Promo

Paveier, Kasalla, Bläck Fööss und die Räuber haben in diesem Jahr je 2 Titel beigesteuert. Die Paveier suchen mit dem humorvollen und hitverdächtigen „Wo bist du, Amore“ die große Liebe und beschreiben mit „Hück es die Naach“ eine Wiedersehenssituation, in der man nicht auf die Uhr schaut. Kasalla werfen den sehr emotionalen Titel „Ding Südkurv“ ins Rennen um den Sessions-Hit, der die bedingungslose Liebe zum eigenen Kind thematisiert. Der 2. Kasalla-Song „Leechterloh“ beschreibt den Karneval aus Sicht des Nubbels. Die Bläck Fööss beweisen mit der schnelleren „Alles hät sing Zick“ und der wunderbaren Ballade „Du kriss Kölle nit us mir“ ihre musikalische Klasse. Die Räuber knüpfen mit „BÄR“ nahtlos an ihre Vorjahreserfolge an und zeigen mit „Platz für Dich“, dass sie auch die ruhigeren Töne gut beherrschen.

Die Frauenband Mätropolis zündet gleich zu Beginn ihre „Rakete“, gefolgt von Cat Ballous Ohrwurm „Guter Stern“. Brings setzen wieder einmal mit „Su lang die Welt sich drieht“ sowohl stimmungsmäßig als auch politisch ein Zeichen. Planschemalöör beschreiben mit „Dat Jeföhl“ perfekt die kölsche Lebensart. Newcomer sind in diesem Jahr Scharmöör mit dem irisch-anmutenden Titel „Hätz voll Jold“. Die Höhner zieht es dieses Jahr mit „Au revoir“ nach Frankreich, während Marita Köllner & DJ Aaron mit „Wir feiern das Leben“ positive Stimmung verbreiten. Auerbach stellen beim rockigen „Bütze kannste nit allein“ fest, dass dazu immer zwei gehören, wohingegen Kempes Feinest bei „Wenn et Leech usjeiht“ dazu animiert, immer bis zum Schluss zu bleiben. Mit dem Geigensound bei „Wat es he loss“ erkennt man Lupos neue Sessions-Single sofort. StadtRand beantwortet uns bei „Köln is cool“, warum die Domstadt so geliebt wird.

Mit Funky Marys und Klüngelköpp sind weitere große Stars des Kölner Karnevals mit ihren neuen Titeln zur Session 2024/2025 auf dieser CD vertreten.

22 Hits, die gute Laune versprühen & zum Mitsingen begeistern! Karneval der Stars 54 – Das Original. Die CD mit den neuen Titeln zum Karneval. Der Sampler „Karneval der Stars 54“ ist ab dem 25.10.2024 überall im Handel & digital erhältlich.