Karneval der Stars 56

Seit 56 Jahren erscheint nun die erfolgreiche Compilation „Karneval der Stars“. In diesem Jahr haben es 23 Titel auf die aktuelle Folge 56 geschafft.

Bläck Fööss, Kasalla und die Paveier haben je 2 Titel beigesteuert. Kasalla machen den Anfang mit „Ich liebe diese Stadt“ und beschreiben, dass es im Vergleich zu anderen Städten in Köln genau die Dinge sind, die die Stadt nicht hat, die sie lieben. Die Bläck Fööss unterstreichen die Wichtigkeit von „Uns Sproch“ und fragen sich, was „Dat leetzte Leed“ wäre, dass man hören würde, bevor alles zu Ende geht. Die Paveier sind verliebt in „Lilly Marleen“ und versuchen sie auf humorvolle hitverdächtige Art auf der Tanzfläche von ihrem Glück zu überzeugen.

Drei wunderschöne Balladen über die Liebe zu Köln dürfen nicht fehlen: „Künnigin vum Rhing“ der Räuber, “Ungerm Himmel vun Kölle“ von StadtRand und „Unikat“ von Auerbach gehen direkt ins Kölner Herz und beschreiben die Stadt, die Menschen und ihre Eigenarten. Dass diese Liebe zu unserer Stadt ein generationenübergreifendes Thema ist, dass niemals aussterben wird, besingen Cat Ballou & Brings gemeinsam in „immer för immer“.

King Loui suchen mit ihrem tanzbaren hitverdächtigen Song ihre „Jenny us Marienburg“, während die Klüngelköpp immer in „Alaafbereitschaft“ sind und Miljö mit dem Sensemann ein Kölsch trinkt. Die Höhner feiern durch die Nacht als ob „Dä Prinz“ zum Geburtstag einlädt und die Funky Marys besingen die Fehler ihre Liebeslebens, aber machen diese gerne immer wieder. Kempes Feinest hat ein Medikament gegen jede Art von Krankheit gefunden: Das „Vitamin K“. Lupo versetzen sich in die Perspektive einer Kamelle und fliegen verpackt in Jlitzerpapier zu „POV Kamelle“ durch den Rosenmontagszug. Druckluft liefern eine „11 von 11“ bei der Kostümauswahl und Mätropolis feiert mit „11 Uhr 11“ den Start in den traditionellen Karneval. Die Jungs von Scharmöör begeben sich mit „Dschungelfieber“ auf Großstadtsafari und möchten damit auch die kleinen Jecken begeistern. Zu ihrem 60ten Jubiläum zeigt Marita Köllner, dass es für sie immer noch und „Immer wigger“ auf die Bühne geht! Unser diesjähriger Newcomer ist die Band Amago, die es mit „Nippes oder Kipp es“ schaffen alle Veedel auf sehr humorvolle Art und zu tanzbaren Beats unterzubringen.

Das Karneval allerdings nicht nur Feiern bedeutet, zeigen drei sozialkritische Nummern „Mir es et ejal“ von Kasalla, „ Weil du met Hass kei Hätz jewinns“ der Paveier und „Hurra! Mir sin am Arsch!“ von Stefan Knittler. Teils sehr direkt, teils mit einem Augenzwinkern wird hier das aktuelle Weltgeschehen aufgegriffen.

23 Hits, die gute Laune versprühen & zum Mitsingen begeistern!