Es ist wieder so weit: Kasalla lädt zum vierten Geheimkonzert ein! Nur wer ein Ticket hat, erfährt kurz vorher, wo die Party steigt. Fest steht nur: Das Geheimkonzert findet in der Kölner Altstadt, im Schatten einer historischen Kirche statt, die heute als Mahnmal dient.

Am Donnerstag, 24. April, 20 Uhr, startet das exklusive Event. Kasalla spielt ein Vollkonzert mit allen Hits und sorgt für einen unvergesslichen Abend. Die Anzahl der Tickets ist stark begrenzt, der Vorverkauf hat begonnen.

× Erweitern Foto: Ben Hammer

Karten gibt es ab sofort exklusiv über den Gaffel WhatsApp-Kanal (Link: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ0XjTHLHQZH85lhm0g).

Die bisherigen Geheimkonzerte waren in Rekordzeit ausverkauft, und auch dieses Mal wird es sicher nicht lange dauern, bis alle Tickets vergriffen sind. Wer dabei sein will, sollte also schnell sein!