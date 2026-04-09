KASALLA live im Rhein-Sieg-Forum

Die Kölner Band KASALLA bringt zum mittlerweile achten Mal ihre unverwechselbare Mischung aus Pop, Rock und kölscher Seelen ach Siegburg! KASALLA steht für handgemachte Sounds, ehrliche Texte und musikalische Vielfalt – von kraftvollen Hymnen bis zu leisen Tönen mit Tiefgang. Mit ihrer charismatischen Bühnenpräsenz, mehrstimmigem Gesang begeistert die Band ihr Publikum seit mittlerweile 15 Jahren weit über die Grenzen des Rheinlandes hinaus. Besonders freut uns die erneute Zusage der Dolmetscherin für Gebärdensprache Aline Ackers. Sie wird auch dieses Mal die KASALLA Texte sichtbar machen. Das Konzert in Siegburg verspricht ein Abend voller Gänsehautmomente, Mitsing-Refrains und einer Atmosphäre, die unter die Haut geht. Ob langjährige Fans oder neugierige Erstbesucher – KASALLA zieht alle in ihren Bann. Denn die Fünf aus der Stadt mit K werden auch dieses Mal, wieder getreu ihrem Motto die Konzertbesucher in den Bann ziehen, wenn es wieder heißt: Alles kann – Kölsch muss!

Samstag, 30. Mai 2026, Rhein-Sieg-Forum, Siegburg, Bachstraße 1, 53721 Siegburg

Einlass: 18:00 Uhr Beginn: 20:00 Uhr

Tickets: erhältlich über alle bekannten Vorverkaufsstellen und online unter:https://wahn-witzig.online-ticket.de