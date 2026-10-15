Kasalla mit neuem Album: „Trone & Konfetti“

Das sechste Studioalbum der Kölner Band erscheint am 16. Oktober 2026 – und damit pünktlich zur ersten von zwei großen Jubiläumsshows in der LANXESS arena.

15 Jahre KASALLA. Was 2011 im Kölner MTC vor ein paar hundert Freundinnen, Freunden und Familienmitgliedern begann, ist längst zu einer der erstaunlichsten Bandgeschichten Kölns geworden. Ausverkaufte Clubs in ganz Deutschland, fast 30.000 Fans an zwei Abenden in der LANXESS arena, ein ausverkauftes RheinEnergieSTADION mit über 40.000 Menschen, Rock am Ring – eine Reise, bei der die fünf Kölner manchmal selbst noch kurz innehalten müssen.„Wenn uns damals jemand erzählt hätte, was in diesen 15 Jahren alles passiert, wir hätten ihn wahrscheinlich freundlich ausgelacht“, sagt Sänger Basti Campmann. „Genau diese Reise steckt in dem Album. Die großen Momente, aber auch die schwierigen. Trone un Konfetti eben.

“Der Titel bringt auf den Punkt, worum es geht: Um das Feiern, aber auch um das, was weh tut. Um laute Abende, leise Gedanken und alles dazwischen. „Zu einem echten Fest gehören eben beide Seiten“, sagt Schlagzeuger Nils Plum. „Das Konfetti und die Tränen. Ohne Schatten gibt es kein Licht. Wir haben in den letzten Jahren beides erlebt, und beides gehört auf diese Platte.“

× Erweitern Foto: Pavement Records

Musikalisch bleibt das neue Album typisch KASALLA: offen, neugierig und ohne zu viel Respekt vor Schubladen. 18 Songs sind es geworden – so viele wie noch nie auf einem KASALLA-Studioalbum. „Kölsch ist unser Zuhause“, sagt Gitarrist Flo Peil. „Aber drumherum machen wir das, was uns gerade packt. Wir erzählen die Geschichten, die uns wirklich bewegen. Diesmal waren es am Ende einfach 18 Songs, und keiner davon wollte freiwillig runter von der Platte.“

Den Auftakt machte der Titelsong: „Trone un Konfetti“ erschien am 10. Juli 2026 als erste Single. „Der Song hat beides: Man kann dazu feiern, aber gleichzeitig auch jemanden vermissen“, sagt Keyboarder Rene Schwiers. „Das ist für uns schon sehr viel Kasalla in einem Lied.“ Mit „Ich liebe diese Stadt“ folgte am 04. September die zweite Singleauskopplung – eine Liebeserklärung an die Stadt met K, die, wie so oft in langen Beziehungen, durchaus ambivalent ausfällt. Auch darüber hinaus erzählt das Album wieder kleine und große Geschichten und von viel Gefühl: vom Loslassen des eigenen, groß gewordenen Kindes in „Ding meissbenutztes Emoji“ bis zum verzweifelten Schrei an die verlorene Liebe in „Bütz hä dich wie ich“.

Und wenn alles, was in der Welt gerade verrückt zu laufen scheint, zu viel wird, zieht die Band auch mal den Stecker für einen Tag: „Mir es et ejal!“ – aber ab morgen wird dann wieder der Mund aufgemacht und gekämpft. Der Song wird Ende Oktober als dritte Singleauskopplung aus dem neuen Album erscheinen. Um am Ende sicher zu sein: „Wenn et noch nit jot es“ – ist es auch noch nicht das Ende. Und das Ende ist für die Band auch noch lange nicht in Sicht. Im Gegenteil.

Und auch der Veröffentlichungstermin des Albums ist kein Zufall. Schon „RUDELDIERE“ erschien 2022 am Tag des großen Stadionkonzerts. Diesmal kommt „TRONE & KONFETTI“ am 16. Oktober 2026 heraus – genau an dem Abend, an dem KASALLA die erste von zwei Jubiläumsshows in der LANXESS arena spielen. Die zweite Show folgt am 17. Oktober. „Ein Album ausgerechnet am Abend der eigenen Geburtstagsparty zu veröffentlichen, ist logistisch vielleicht nicht die entspannteste Idee“, sagt Bassist Sebi Wagner. „Aber ganz sicher die schönste.“

Als Gäste bei den Jubiläumsshows sind Feine Sahne Fischfilet mit dabei. Die Band um Sänger Monchi zählt zu den größten Punkrock-Acts des Landes, füllt selbst die großen Hallen der Republik und steht bei Festivals wie Rock am Ring ganz oben auf dem Plakat. Kennengelernt haben sich die beiden Bands backstage bei eben jenem Festival im letzten Jahr. Nach zwei Sätzen war klar: Das passt. Kölschrock und Punk aus Mecklenburg-Vorpommern sind auf den ersten Blick zwei verschiedene Welten. Auf den zweiten geht es um genau dasselbe: zusammenstehen, laut sein und ein Abend, den keiner vergisst“, freut sich Basti Campmann auf das Wiedersehen in Köln.

Es gibt also einiges zu feiern. Und ja, ein paar Tränen werden wahrscheinlich auch fließen. Genau so soll es sein.