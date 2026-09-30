Klub ZERO,O: Summer Closing im Friendsclub

Klub ZERO,O lädt am 3. Oktober zum „Summer Closing“ in den Friendsclub im Belgischen Viertel ein. Ab 14 Uhr steht bei der Sober Party entspanntes Daydrinking mit Musik, kühlen Drinks und alkoholfreiem Biergenuss im Mittelpunkt.

Für die passenden Beats sorgt Xela Vie. Der Kölner DJ ist Markenbotschafter von Gaffel ZERO,O und hat auch die offizielle ZERO,O Playlist kuratiert. Bekannt ist er unter anderem durch Auftritte bei den „Brauhaus Beats“ im Gaffel am Dom sowie durch Sets in Kölner Szene-Locations wie dem Joode Lade.

Im Mittelpunkt des Events steht Gaffel ZERO,O. Das neuartig gedachte alkoholfreie Bier verbindet ein frisches Bierprofil mit einem Spritzer Frucht und ist leicht, zuckerarm und kalorienarm.

„Mit dem Klub ZERO,O wollen wir zeigen, dass alkoholfreier Biergenuss ganz selbstverständlich zu Musik, Ausgehen und einem modernen urbanen Lebensgefühl gehört“, sagt Sebastian Lenninghausen, Leiter Produktmanagement Marketing bei Gaffel. „Das Summer Closing im Friendsclub bringt genau diese Mischung zusammen: gute Beats, eine entspannte Atmosphäre und ZERO,O im Glas.“

Klub ZERO,O im Friendsclub

3. Oktober ab 14 Uhr, Venloer Straße 2, 50672 Köln