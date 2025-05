Kölns bunteste Party 2025

Am Fühlinger See werden in diesem Jahr in Köln bis zu 30.000 Festivalbegeisterte erwartet. Bereits jetzt wurden schon 15.000 Tickets verkauft.

Das Rainbow Festival ist weit mehr als nur ein weiteres Musikfestival – es ist ein fester Termin für alle, die Vielfalt feiern und gemeinsam ein Zeichen für Toleranz setzen wollen. Veranstalter Markus Krampe (Markus Krampe Entertainment Group) bringt es auf den Punkt: „Das Rainbow Festival soll ein Festival für alle sein. Gemeinsam wollen wir Kölns bunteste Party feiern und ein Event schaffen, das unvergesslich bleibt“, so Krampe.

Die Besucher können sich auf ein Festival freuen, das unter dem Motto "Musik verbindet" steht und mit über 20 verschiedenen Live-Acts auf zwei Bühnen für beste Unterhaltung sorgen wird:

Auf der Sunshine Stage treten Loreen ("Euphoria"), No Angels ("Daylight in Your Eyes"), Village People ("Y.M.C.A.), Zoe Wees ("Girls Like Us"), Kamrad ("I Believe"), Brings ("Kölsche Jung"), Cat Ballou ("Et jitt kein Wood"), Isaak (“Always on the run”), Mia Julia (“Wir eskalieren”), Twenty4Tim (“Cheri Cheri Lady”), Vengaboys (“Boom, Boom, Boom, Boom”), Weather Girls (“Raining Men”), Veedelperlen und die Grüngürtelrosen auf. Durch das Programm führt die Drag-Queen-Ikone Olivia Jones.

Auf der Aqua Stage heizen bekannte DJs wie Alle Farben ("Alright"), David Puentez ("Lonely Days"), Felix Jaehn ("Ain't Nobody (Loves Me Better)"), Gestört aber GeiL (“Unter meiner Haut”), Jodie Harsh (Good Time"), Kiddy Smile (“Let A B!tch Know”), Miss Ivanka T., Chris Wacup und DJCK die Stimmung an.

Der Einlass ist am Samstag, 28.06. um 12 Uhr, Beginn um 13 Uhr. Tickets gibt es unter rainbowfestival.de