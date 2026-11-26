Es ist so weit: Morgen, am 27.11.2026 erscheint das neue Weihnachtsalbum der PAVEIER: „Kölsche Weihnacht – Paveier & Freunde“ – passend zum Start ihrer gleichnamigen Weihnachtstour ab dem 29.11.2026.

Neben neuen Liedern wie „Un schon widder es e Johr verjange“, „Weil du met Hass kein Hätz jewinns“ und „Dat es Freiheit“ sind die Freunde & Wegbegleiter der Band wie jedes Jahr ein wichtiger Bestandteil des Weihnachtsprogramms:

Dabei sind Auerbach mit "Unikat", der NewlifeGospel Choir, die Pänz der Colonia Akademie und Nici Kempermann, die gemeinsam mit den PAVEIERN eine kölsche Version von „Fairytale of New York“ präsentiert. Dazu sorgt Marc Metzger mit gleich drei Live-Aufnahmen für Momente zum Schmunzeln.

„Kölsche Weihnacht – Paveier & Freunde“ steht für Freundschaft, Zusammenhalt und eine große Portion kölsches Hätz.

Das Album erscheint digital auf allen gängigen Streaming- und Downloadplattformen sowie als CD im Handel.