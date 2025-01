LaBrassBanda läutet die "Polka Party" ein

Die bayerischen Brass-Rebellen melden sich mit neuem Album und fulminanter Tour zurück! Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Brass, Pop, Techno und Ska, gepaart mit bayerischem Charme und einer ordentlichen Portion Punk-Attitüde, haben sie die Blasmusik revolutioniert und ein Millionenpublikum begeistert. Von "Habediehre" über "Übersee" bis hin zu "Europa" – LaBrassBanda liefern einen Hit nach dem anderen und sorgen mit ihren energiegeladenen Live-Shows für legendäre Partys.

Was 2007 zunächst als musikalische Revolution in Bayern begann, dortige Traditionshüter erschütterte, gleichzeitig aber die Jugend zu Blechblasmusik in Scharen vor die Bühnen und in die Clubs holte, erfasste spätestens 2013 beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Songcontest die komplette Bundesrepublik. Es folgten ausverkaufte Konzerthallen von Berlin bis Köln, von Hamburg bis München. Etwaige Sprachbarrieren bei Texten in bayerischer Mundart: Fehlanzeige. Die größten Festivalbühnen beim u.a. Southside- oder Hurricane-Festival wurden förmlich von Fans überrannt, wenn die Band um Frontmann Stefan Dettl mit ihrem mitreißenden Sound aus Brass-Pop, Hip-Hop, Punk und Techno, sogar den Nachthimmel zum Glühen brachte. LaBrassBanda sind Live eine Bank, was sich europaweit schnell rumsprach: 2014 tourten die allesamt studierten Musiker im Nightliner durch ganz Großbritannien und sind mittlerweile auf allen grossen Festivals eine etablierte Grösse.

Ihr 2014 erschienenes Album „Kiah Royal“ hatte die Gruppe seinerzeit in einem Kuhstall eingespielt. Gastmusiker waren Christoph Well, Rocko Schamoni und Stephan Remmler. Gemeinsam mit dem Musikjournalisten Jan Wehn veröffentlichte die Band 2022 das Buch „Barfuß in Lederhosen um die Welt“, eine Mischung aus Bildband und Biografie, welche die Reisen der Band nach Marrakesch, Nowosibirsk oder in die USA Revue passieren lässt.

2024 war ein ereignisreiches Jahr für die Band. Mit den Singles "Goaßnmaß", "Teufelstanz" und "Space Bäda" gaben sie bereits einen Vorgeschmack auf ihr kommendes Album und bewiesen einmal mehr ihre musikalische Vielseitigkeit. "Goaßnmaß" feierte die Freundschaft und gute Gesellschaft, während "Teufelstanz" ein kraftvolles Statement gegen Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung setzte. Mit "Space Bäda", einer Kollaboration mit Rapper Roger Rekless, wagten sie sich erfolgreich auf neues Terrain und fusionierten bayerische Klänge mit modernem Hip-Hop.

Nun steht das neue Album "Polka Party" in den Startlöchern, wobei das Cover -ein handgemaltes Aquarell- von dem renommierten deutschen Künstler Tobias Rehberger gestaltet wurde.

Ab dem 21. März 2025 können sich Fans auf ein Feuerwerk der guten Laune freuen, dass die Tanzflächen zum Beben bringen wird. Vorbestellungen sind bereits jetzt möglich: https://shop.labrassbanda.com

Und natürlich geht LaBrassBanda auch 2025 wieder auf Tour! Von April bis September werden sie quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz touren und mit ihrer "Polka Party" die Bühnen zum Kochen bringen.

