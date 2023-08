Luciano: „Seductive“-Tour 2024

Luciano kehrt 2024 mit seiner „Seductive“-Tour zurück auf die Bühnen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Den Tourauftakt wird der Nr.1-Rapper in der Kölner LANXESS arena begehen: Am Donnerstag, den 15.02.2024, spielt er in Deutschlands größter und bestbesuchter Multifunktionsarena.

Er gehört zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands – mehr als 7 Millionen monatliche Hörer auf Spotify machen ihn aktuell bereits das dritte Jahr in Folge zum meist gestreamten deutschsprachigen Künstler. Luciano hat Drill Rap hierzulande direkt neben Pop etabliert.

Seine Erfolgstory kennt dabei längst keine (geographischen) Grenzen mehr. Der Loco bewegt sich international. Von Berlin nach London, Dubai und Los Angeles. Von Capital Bra über Lil Baby bis Ezhel – um nur einige der namhaften Kollaborationen der letzten Jahre zu nennen.

Mit „Majestic“ veröffentlichte Luciano im vergangenen September bereits sein sechstes Soloalbum, das mittlerweile über 1 Milliarde Streams zählt. Darauf zu finden, Songs mit internationalen Top Künstlern, wie „Bamba“ feat. US-Rapperin BIA & UK-Kollege Aitch oder auch die Hitsingle „Beautiful Girl“, die beide auf #1 der deutschen Single Charts landeten und ihm öffentliche Props von Weltstars wie Nicki Minaj einbrachten.

Nach seiner restlos ausverkauften „Majestic“-Tour und Shows in ganz Europa bringt Luciano 2024 auch das Live-Business auf ein neues Level. Den Beweis dafür wird die „Seductive“-Tour mit elf Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz liefern.

Am 15.02.2024 gastiert Luciano dann zum Tourauftakt in der LANXESS arena.

