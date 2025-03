Mätropolis x DJ Aaron

Ihr dachtet die Wörter Emanzipierung und Ballermann funktionieren nicht in einem Satz? Mätropolis beweisen uns mit ihrer Neuveröffentlichung das Gegenteil:

Gemeinsam mit DJ Aaron- einem der bekanntesten DJ-Größen am Ballermann- veröffentlichen Mätropolis diesen Freitag, den 21.3. einen Remix ihres Erfolgshits „Rakete“- Rakete „DJ Aaron RMX“

Nicht nur im Karneval konnte der Song die Menschen begeistern, auch deutschlandweit und aktuell im Aprés Ski und am Ballermann kristallisiert sich der Song als absoluter Hit heraus.

„Wir können es selber noch nicht ganz glauben, es ist total verrückt, aber wir lieben es und es bleibt eh nichts anderes übrig als zu dieser neuen Version so hart abzudancen, wie nur geht! Egal ob im Badezimmer oder im Bierkönig“- So die Künstlerinnen in den sozialen Medien zu der kommenden Single!