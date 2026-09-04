Nach den Sommerferien ist vor Karneval

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Kasalla liefern mit „Ich liebe diese Stadt“ eine ganz andere Liebeserklärung an Köln.

Statt die Domstadt schönzumalen, richtet der Song den Blick auf all das, was Köln eben nicht ist. Es ist eben keine Weltmetropole, nicht perfekt und schon gar nicht schickimicki und genau darin liegt die Liebe. Zwischen kleinen Macken, großen Gefühlen und einer klaren Haltung wird deutlich: „För alles dat wat Du nit bes, häss Du in mingem Hätz ne Platz.“

Eine augenzwinkernde Hommage an eine Stadt, die vor allem durch ihre Menschen und ihr Herz überzeugt.

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Mit „Immer wigger“ knüpft Marita Köllner an ihre langjährige Verbundenheit zu Köln, dem kölschen Lebensgefühl und ihrer persönlichen Lebenseinstellung an. Der Song erzählt vom Weitermachen, vom gemeinsamen Feiern und von einer Lebensfreude, die auch nach Jahrzehnten nichts von ihrer Kraft verloren hat. Getragen von Trommeln und der Einladung zum

Mitsingen, verbindet sie persönliche Erinnerungen mit dem ungebrochenen kölschen Gefühl.