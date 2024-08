Neue Single-Veröffentlichungen bei Pavement

Bei Pavement Records stehen heute, am 23.08., zwei neue Single-Veröffentlichungen an:

Kempes Feinest – Sommer Sonne Urlaub

Die neueste Kempes Feinest Single "Sommer Sonne Urlaub" verlängert das Urlaubsfeeling bei allen noch ein Stück Stück weit.

Der Song beschreibt Kempes Feinest auf humorvolle Weise die Leichtigkeit des Lebens im Sommer. Mit einem eingängigen Refrain, der zum Mitsingen einlädt, und einem Text, der von unbeschwerten Tagen am Strand und amüsanten Erlebnissen erzählt, ist es leicht in sommerliche Gedanken abzutauchen egal, ob man auf den Balearen oder in Ehrenfeld ist– die Botschaft ist klar: Sommer, Sonne und gute Laune sind überall zu finden!

Marita Köllner & DJ Aaron – Wir feiern das Leben

Mit großer Freude präsentieren Marita Köllner und DJ Aaron ihre neue Single "Wir feiern das Leben". Dieser fröhliche Song ist eine Coverversion von dem Chris Andrews Hit "To Whom It Concerns". Die energiegeladene Musik und die herzlichen Texte machen "Wir feiern das Leben" zu einem perfekten Soundtrack für jede Feier. Marita Köllner, bekannt für ihre schwungvollen Texte und ihre charismatische Bühnenpräsenz, und DJ Aaron, der mit seinen kreativen Beats begeistert, haben mit dieser Zusammenarbeit ein Stück geschaffen, welches die Leute garantiert auf die Tanzfläche zieht.

Beide Singles sind ab heute, 23.08.24, auf allen gängigen Download- und Streamingplattformen verfügbar.