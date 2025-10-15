Neuveröffentlichungen 17.10.2025

Am Freitag, 17.10.2025 erscheinen bei Pavement Records gleich drei neue Singles! Dies sind die ersten Single-Auskopplungen, die auch Teil der Jubiläumsfolge „Karneval der Stars 55“ sind (Release am 31.10.2025).

× Erweitern Foto: Promo

„ne Jode“ – von Kasalla

„Ne Jode“ ist eine sehr persönliche Ballade über Verlust, Erinnerung und die stille Dankbarkeit für gemeinsame Wege- gerichtet an Thomas Kohrt, Roadie und enger Freund der Band, der vor wenigen Monaten von uns gegangen ist.

Der Song erzählt von der Leere, die bleibt, wenn jemand geht – und gleichzeitig von all dem, was uns für immer verbindet. Es ist ein Abschiedslied, aber auch eine Liebeserklärung an einen Menschen, der mehr war als nur Teil des Teams: ein echtes Herzstück von Kasalla.

× Erweitern Foto: promo

„fastelovenDJ (Bum Bum)“ – von Lupo

Mit treibendem Beat, mitreißendem Mitsing-Refrain und einer ordentlichen Portion kölscher Lebensfreude bringt „fastelovenDJ (Bum Bum)“ jede Jeck zum Springen, garantiert.

× Erweitern Foto: Promo

„Weil mer Kölsche sin“ – von den Räubern

Ein musikalisches Bekenntnis zu all dem, was das Kölschsein ausmacht: Zusammenhalt, Lebensfreude, Herz auf der Zunge und Tränen in den Augen, wenn's drauf ankommt.

Der Song ist eine Hymne an das kölsche Lebensgefühl. Er feiert die Stadt, die Menschen und das ganz besondere Miteinander, das man nur hier spürt