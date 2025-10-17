Endlich ist es wieder so weit: Am 11.11. startet die fünfte Jahreszeit. Mitten im Herzen von Köln feiern die Jecke den Auftakt der Session bei der legendären Pappnas Party im Gaffel am Dom.

Zum ersten Mal treten am Sessionsbeginn neben den jecken DJs auch mit Druckluft und Lupo zwei Live-Bands auf und sorgen damit für noch mehr kölsche Stimmung.

Ab 9:11 Uhr ist Einlass am Bahnhofsvorplatz. Druckluft spielt am Vormittag und bringt mit kölscher Power die Jecken in Schwung. Am Nachmittag sorgt Lupo für einen weiteren stimmungsvollen Höhepunkt. Dazwischen bringen verschiedene DJs beste Stimmung ins Brauhaus.

Das Jecken-Ticket für 30 Euro bietet ganztägigen Zutritt und ist ausschließlich an der Tageskasse erhältlich. Da nur eine begrenzte Anzahl an Gästen gleichzeitig eingelassen werden kann, empfiehlt es sich, frühzeitig zu kommen.

Das VIP-Ticket für die Domstube (90 Euro) beinhaltet ein reichhaltiges Buffet (bis 13:11 Uhr), exklusiven Zugang zur Domstube, die Nutzung von Theke und WC-Anlage sowie garantierten Einlass bis 12:00 Uhr über die Domseite. Vorverkauf unter: www.gaffelamdom.de

Wer lieber später einsteigen möchte, kann das ab 16 Uhr mit dem After Work Ticket für 15 Euro. Es ist ab sofort im Online-Vorverkauf unter www.gaffelamdom.de und zusätzlich an der Tageskasse erhältlich.