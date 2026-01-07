Planschemalöör - "Joot jejange"

Am Freitag, den 09. Januar 2026, erscheint die neue Single „Joot jejange“ von Planschemalöör. Mit dem Song veröffentlicht die Band einen Titel, der sich humorvoll mit einer der bekanntesten kölschen Sprichwörter auseinandersetzt.

„Et hätt noch immer joot jejange“ ist mehr als ein geflügeltes Wort, es beschreibt eine Haltung, die fest im Kölschen Grundgesetz verankert ist. Planschemalöör nehmen diese Lebensmaxime zum Ausgangspunkt und beleuchten sie mit einem augenzwinkernden Blick. „Joot jejange“ erzählt von Widersprüchen, kleinen Schwächen und dem pragmatischen Optimismus des Alltags und das nicht als Verklärung, sondern als liebevolle Selbstbeobachtung. Der Song verbindet pointierte Texte mit eingängiger Leichtigkeit und zeigt, wie Zuversicht auch dort entsteht, wo nicht alles perfekt läuft.

Ab dem 09. Januar ist „Joot jejange“ auf allen gängigen Download- und Streaming-Plattformen verfügbar.