Sommerliches von Pavement

Expand Foto: Pavement Records

Mit gleich zwei kölschen Neuveröffentlichungen startet das Sommerwochenende: Am 16. Juli 2026 erscheint die Bläck Fööss Single „Sommernaach am Rhing“ und einen Tag später, am 17. Juli, folgt Stadtjeföhl mit „Kölsch auf & Abfahrt!“.

Zu ihrem 50ten Jahr im Tanzbrunnen erscheint die neue Single „Sommernaach am Rhing“ der Bläck Fööss. Zu diesem Anlass findet am 29.08.2026 ein Jubiläumskonzert im Tanzbrunnen statt: mit einem dreistündigen Programm, besonderen Gästen und freien Eintritt für Kinder unter 12 Jahren.

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Stadtjeföhl setzen dagegen mit „Kölsch auf & Abfahrt!“ auf elektronische Beats, eingängige Hooks und jede Menge Feierlaune. Der Song feiert spontane Sommerabende, das Miteinander und die rheinische Mentalität. Denn es braucht keinen besonderen Anlass, um gemeinsam eine gute Zeit zu haben.