Summerjam 2023

In wenigen Wochen ist es endlich so weit und das Summerjam Festival geht in die 36. Runde. Über 40 Artists werden am wunderschönen Fühlinger See für Stimmung sorgen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder den besten Mix aus Reggae, Dancehall und Hip Hop. Neu im Line-Up sind: Tanya Stephens, Third World, Kwam.E, Mal Élevé, Samora, Inna de Yard und Jizzle. Damit ist das schönste Sommerwochenende am wunderschönen Fühlinger See garantiert.

In der Dancehall Area werden wieder unsere Legenden, die angesagtesten Soundsystems und die heißesten MCs der Party-Crowd einheizen: Jugglerz, Pow Pow, Freak de l'Afrique, Warrior Sound, Bay-C und Junior Carl. Für die besten Vibes in der Feel Good Area sorgen die Youth Rebels.

Camping am Fühlinger See – Vorab-Camping ab Mittwoch

Der Fühlinger See bietet auch in diesem Jahr die perfekte Kulisse für ein entspanntes Wochenende unserer Summerjam-Family. Das Vorab-Camping ist jedoch, anders als noch im letzten Jahr, erst ab Mittwoch (28. Juni 2023) möglich.

Der Veranstalter bittet BesucherInnen nicht vor Mittwoch ab 8 Uhr anzureisen. Es wird Zeit für die Logistik benötigt die notwendig ist um das 36. Summerjam stemmen zu können.

Summerjam Festival 2023 – „The Spirit of Peace“

36 Jahre bunte und weltoffene Festivalgeschichte werden auch in diesem Jahr spürbar und hörbar werden. Summerjam Festival – das steht seit fast vier Jahrzehnten für einen ausgewählten Mix aus den Genres Reggae, Dancehall und Hip Hop – vor allem aber für ein riesiges Familientreffen. Vom 30. Juni bis zum 2. Juli wird unter dem Motto „The Spirit of Peace“ am Fühlinger See in Köln das Leben gefeiert und gleichzeitig ein Zeichen für den Frieden gesetzt!

Tickets für das Summerjam Festival sind exklusiv erhältlich auf www.summerjam.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!