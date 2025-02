SUNSHINE LIVE x Bootshaus

Das Bootshaus in Köln, einer der renommiertesten Clubs der Welt, und SUNSHINE LIVE, die größte Plattform für elektronische Musik in der DACH-Region, präsentieren eine neue gemeinsame audiovisuelle Show.

Ab Februar 2025 wird jeden ersten Freitag im Monat von 20 bis 21 Uhr ein exklusives DJ-Set aus dem Bootshaus übertragen. Das Format bringt die unvergleichliche Atmosphäre des Clubs direkt in Bild und Ton zu den Fans nach Hause.

Ein einzigartiges Konzept Jede Sendung startet mit einem Live-Mitschnitt eines DJ-Sets aus dem Bootshaus, gefolgt von einem persönlichen Interview mit dem jeweiligen Artist. Gastgeberin Resi führt durch die Show und sorgt mit interessanten Fragen und spannenden Gesprächen für unterhaltsame Einblicke in die Szene. Die Sendung wird als Video-Stream auf Twitch und der SUNSHINE LIVE-Website übertragen und istselbstverständlich auch On Air zu hören.

Premiere mit Alle Farben am 7. Februar 2025 Zum Auftakt am 7. Februar steht kein Geringerer als Frans Zimmer alias Alle Farben an den Decks. Der Berliner DJ und Produzent ist ein langjähriger Freund des Bootshaus und gern gesehener Gast in den Studios von SUNSHINE LIVE. Er verspricht ein energiegeladenes Set mit einer Mischung aus Techno, Progressive House, Big Room und Klassikern aus den 2010er-Jahren.

Das Bootshaus: Ein Club der Superlative Seit seiner Eröffnung 1996 hat sich das Bootshaus als einer der weltweit besten Clubs etabliert. 2024 wurde es erneut auf Platz 5 der DJ Mag Club-Rankings gewählt und ist damit weiterhin der beste Club Deutschlands. Mit legendären Artists wie Avicii, Skrillex, Amelie Lens, Felix Jaehn, Charlotte de Witte und Diplo hat das Bootshaus Clubgeschichte geschrieben. Die einzigartige Stimmung und die leidenschaftlichen Fans machen jeden Abend dort zu einem unvergesslichen Erlebnis.

SUNSHINE LIVE - ELECTRONIC MUSIC: Ist seit 25 Jahren nicht nur Begleiter der elektronischen Musikszene, sondern hat diese maßgeblich mitgeprägt. Als heute digitale DACH-Plattform für elektronische Musik bietet SUNSHINE LIVE ein umfangreiches Portfolio der elektronischen Musik via Audio, Video und exklusive Events. Seit 2023 ist SUNSHINE LIVE in der Schweiz und Österreich und in den USA zusätzlich empfangbar.

Jeden Monat ein neues Highlight Nach dem Auftakt mit Alle Farben dürfen sich die Zuhörer bereits auf die nächsten Ausgaben freuen. Unter anderem stehen Techno von Schrotthagen und Drum & Bass von Delta Heavy auf dem Programm. Die Show wird jeden ersten Freitag im Monat von 20 bis 21 Uhr übertragen und bietet eine perfekte Mischung aus Cluberlebnis, exzellenten DJ-Sets und exklusiven Interviews.

Einschalten und mitfeiern! SUNSHINE LIVE meets Bootshaus liefert die besten Sounds und die mitreißende Clubatmosphäre. Ob per Video-Stream oder im Radio – die Show verspricht ein monatliches Highlight für alle Fans elektronischer Musik zu werden.

SUNSHINE LIVE Twitch: https://www.twitch.tv/sunshineliveradio

SUNSHINE LIVE Website: https://www.sunshine-live.de/

Bootshaus Website: https://bootshaus.tv/