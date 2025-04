Tanz in den Mai mit 90er Beats

Am Mittwoch, 30. April, bittet das Gaffel am Dom zum Tanz in den Mai. Ab 22 Uhr sorgt der Kölner Sänger Cablu mit seinem 90er- Mitsingkonzert für einen perfekten Start in die Nacht und in den Wonnemonat Mai.

Cablu ist vor allem bekannt durch seine Auftritte bei der Trash Island Party, die immer wieder für eine energiegeladene Mitsingstimmung sorgen. Danach gibt es die besten Hits der 90er für eine durchtanzte Nacht in den Mai.

Die Gäste darf sich auf einen ausgelassenen Abend mit Gaffel Kölsch und bester Stimmung freuen. Der Eintritt ist frei.

Tanz in den Mai

Gaffel am Dom, gaffelamdom.de

Mittwoch, 30. April 2025

Ab 22 Uhr 90er- Mitsingkonzert mit Cablu

Eintritt frei