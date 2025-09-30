Ein musikalisches Plädoyer für Menschlichkeit, Vielfalt und Hoffnung.

Mit ihrer neuen Single „Wem jehürt die Welt“ schenken uns Kempes Feinest gemeinsam mit Peter Brings eine berührende Ballade. In einer Zeit, in der Unterschiede oft spalten, setzt „Wem jehürt die Welt“ auf das Verbindende. Der Song lädt dazu ein, innezuhalten, zuzuhören – und sich daran zu erinnern, dass wir letztlich alle nur Menschen sind.

Die Zusammenarbeit mit Peter Brings, einer der bekanntesten Stimmen der kölschen Musikszene, verleiht dem Stück zusätzlich Tiefe und Authentizität. Die ehrlichen, gefühlvollen Stimmen berühren und schenken Hoffnung.

