„Willkumme em Dschungel“ – so heißt das neue Album von King Loui. Am 9. Oktober 2026 erscheint das zweite Studioalbum der fünf Kölner und vereint Single-Releases der vergangenen zwei Jahre mit einer Reihe neuer Songs. Darunter der Titeltrack „Willkumme em Dschungel“ sowie „Jenny us Marienburg“, die Sessionsnummer der Band für die Karnevalssession 2026/2027.

Der Titel des Albums ist dabei weit mehr als nur der Name eines Songs. Die fünf Jungs von King Loui kommen aus Köln, leben in Köln – und genau diese Stadt bildet den Nährboden für „Willkumme em Dschungel“.

Köln ist grün, lebendig, laut, manchmal chaotisch und vor allem vielfältig. Zwischen Großstadttrubel, Veedeln, Parks, Beton, Rhein und Nachtleben entsteht ein eigenes Ökosystem, das gar nicht so weit von einem Dschungel entfernt ist. Wo im Dschungel unzählige Arten nebeneinander existieren, treffen in Köln unterschiedlichste Menschen, Kulturen, Lebensentwürfe und Geschichten aufeinander. Es ist bunt, manchmal wild und unübersichtlich – und trotzdem gehört alles irgendwie zusammen.

Genau dieses Gefühl steckt in „Willkumme em Dschungel“. Die Stadt als Lebensraum, in dem jeder seinen Platz findet, Gegensätze nebeneinander bestehen und aus vermeintlichem Chaos eine ganz eigene Symbiose entsteht.

Diese Vielfalt spiegelt sich auch musikalisch auf dem Album wider. King Louis bewegen sich zwischen kölscher Musik, Pop und modernen Einflüssen, ohne sich auf eine einzige Schublade festzulegen. Mal laut und unmittelbar, mal nachdenklich, mal mit Blick auf die eigene Stadt – die Songs zeigen unterschiedliche Seiten einer Band, deren gemeinsamer Mittelpunkt immer Köln bleibt.

„Willkumme em Dschungel“ erscheint am 9. Oktober 2026 und ist das zweite Studioalbum von King Loui.