Das Bootshaus hat es auch 2025 erneut geschafft:

Bei der Gala der Golden Moon Awards im spanischen Valencia wurde der Kölner Club auf Platz 4 der renommierten Liste der The World’s 100 Best Clubs™ 2025gewählt. Verliehen von der International Nightlife Association, basiert das Ranking auf einem kombinierten Voting aus Expertenjury und internationaler Publikumswahl. In diesem Jahr wurden 545 Clubs aus 73 Ländern nominiert –das Bootshaus konnte sich erneut souverän im Spitzenfeld behaupten. Mit Größen wie [UNVRS] IBIZA(Platz 1) Hï Ibiza(Platz 2) und Ushuaïa Ibiza(Platz 3) befindet sich das Bootshaus in bester Gesellschaft. In den vergangenen Jahren sorgten Acts wie Amelie Lens, Charlotte de Witte, David Guetta, Boris Brejchaoder FISHER für ausverkaufte Nächte in Köln-Deutz. Das Bootshaus ist weltweit bekannt für seine hochmoderne Licht-und Ton-Technik, genreübergreifende Bookings und eine Community, die elektronische Musik lebt. Diese Auszeichnung würdigt nicht nur die Kreativität und Energie des Teams, sondern auch den globalen Stellenwert des Bootshaus in der internationalen Clubszene.

Mehr Informationen unter: www.nightlifeinternational.org