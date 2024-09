Musikphänomen aus Kanada

Walk Off The Earth (WOTE) sind ein höchst erfolgreiches, Juno-Award prämiertes Multi-Platin-Musikphänomen aus Toronto. Seit ihrem Erscheinen auf der internationalen Bühne im Jahr 2012 liest sich die Band-Historie wie eine einzige Erfolgsgeschichte. Allein in den letzten Jahren waren sie Headliner im berühmten Red Rocks Amphitheater und in der Wembley Arena, haben das historische Opernhaus in Sydney ausverkauft, hatten 30Wochen lang eine Top-10-Single in Kanada und schafften es bis an die Spitze der Pop-Album-Charts in den Vereinigten Staaten.

Sie haben mit einer Vielzahl hochkarätiger Künstler*innen zusammengearbeitet, von Snoop Dogg und Sarah Silverman bis hin zu Keith Urban und Steve Aoki, und dabei Millionen von Exemplaren ihrer Aufnahmen verkauft und Milliarden von Online-Zugriffen erzielt. Im Jahr 2023 zündete die Band mit „My Stupid Heart“, ihrer bisher erfolgreichsten Single, die nächste Stufe ihrer Karriere: Bereits in der ersten Woche verzeichnete der Song über 1 Million Streams, knackte auf YouTube inzwischen die Marke von einer Milliarde Views, zu denen sich bisher weitere 200 Millionen TikTok Views gesellen.

Walk Off the Earth, 06.10.24, E-Werk Köln