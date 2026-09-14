10.000 Jecke beim Sommerabschluss in Aachen

Rund 10.000 bunt kostümierte Jecke und mehr als acht Stunden kölsche Musik: Im CHIO Allianz-Park in Aachen wurde der Abschluss des Festivalsommers von Jeck im Sunnesching frenetisch gefeiert.

Insgesamt standen zehn Bands auf der Bühne. Den Auftakt machten Kempes Feinest und Planschemalöör. Lokalmatador Hopfenkehlchen aus Eschweiler sorgten schon früh am Tag für beste Stimmung. Mit viel Energie, kölscher Lebensfreude und einem direkten Draht zum Publikum brachte die Band den CHIO Allianz-Park schnell auf Betriebstemperatur.

Sehr emotional wurde der Auftritt von Cat Ballou. Nachdem die Band zunächst ihre bekannten Hits der vergangenen Jahre gespielt hatte, kam Peter Brings zum Finale des Auftritts auf die Bühne. Gemeinsam präsentierten Frontman Oli Niesen und Peter Brings den neuen Song „Immer för immer“ und sorgten damit für einen der emotionalen Höhepunkte des Tages.

Kasalla präsentierte mit „Ich liebe diese Stadt“ einen neuen Song. Spektakulär wurde es bei „Pirate“: Bassist Sebastian Wagner ging im Schlauchboot auf eine besondere Form des Stage-Divings und ließ sich über die Köpfe der Besucher tragen.

Mit den Bläck Fööss, Druckluft und den Höhnern ging das Programm bis in den Abend weiter. Die Stimmung blieb dabei durchgehend ausgelassen jeck und emotional.

„Aachen zeigt noch einmal eindrucksvoll, was Jeck im Sunnesching ausmacht: starke Bands, ein großartiges Publikum und diese ganz besondere gemeinsame Stimmung“, sagt Veranstalter Jochen Gasser. „Das ist ein wunderbarer Abschluss unserer Sommerfestivals und macht schon jetzt Lust auf die nächste Saison.“

2027 startet Jeck im Sunnesching am 5. Juni in Münster. Am 19. Juni folgt das große Festival in Köln, einen Tag später am 20. Juni „Jeck im Sunnesching för Pänz“. Am 26. Juni feiert Jeck im Sunnesching seine Premiere in Hückelhoven.

Tickets gibt es über jeckimsunnesching.de